Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Terörle mücadele sati bir kavram değildir, kuşatıcılığı çok geniştir. Bizim PKK ile mücadelemiz Avrupa, PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor fakat YPG'yi terör örgütü kabul etmiyorlar. Halbuki YPG PKK'dan ortaya çıkan bir örgüttür. Avrupa'nın birçok ülkesinde başta Almanya olmak üzere tüm ülkelerde bu terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor mu? yapıyor. Bu ülkelerin yönetimleri bunlara her türlü güvenceyi veriyor mu? veriyor.

BATI VE TERÖR ÖRGÜTLERİ

Türkiye'de yıllardır mücadele sürdürüyoruz. Mağaradaki yapılanmaları Kandil'i kendilerine merkez haline getirmeleri, Batı bunları hala gizliyor. Başta Almanya olmak üzere İsveç'te Finlandiya'da her gün gösteri yapıyorlar. Gereğini yapmaya devam edeceğiz.

FİNLANDİYA VE NATO

Bugün Hollanda Başbakanı ile geniş bir görüşme yaptık, yarın aynı şekilde İngiltere ve Finlandiya'nın görüşme talepleri var, onlarla görüşeceğiz. Bütün bu görüşmeleri aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapacağız. Ama her şeyden önce bu terör örgütlerinin tüm belgeleri bizde olduğuna göre NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak böyle bir terör örgütünün alınmasına izin veremeyiz."

Türkiye'nin NATO kararlılığı İngiliz basınında: Erdoğan'ın şakası yok! Türkiye'nin "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği" konusundaki tutumuyla ilgili bir yazı yayımlayan İngiliz Financial Times gazetesi, "Erdoğan, Nordik ülkelerinin NATO üyelikleri konusunda şaka yapmıyor" ifadesini kullandı. İsveç'in Dagens Industri gazetesinin politika editörü PM Nilsson ise "Temel sorun, Türkiye'nin İsveç karşısında haklı gerekçesinin bulunması" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'dan Pakistan Mesajı: MİLGEM, büyük iş birliklerini getirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milgem 3. Gemisi’nin suya indirilme törenine gönderdiği video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Pakistan'a her türlü katkı yapmak kardeşliğin gereğiz" dedi. Erdoğan, "Pakistanlı kardeşlerimizle yürüttüğümüz helikopterden uçağa kadar daha pek çok savunma sanayii projesi var" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'dan BAE ve Suudi Arabistan açıklaması: Aile içi patırtı gürültü yaşadık Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya geldi. Burada Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri de değerlendiren Erdoğan, "Bazen nasıl ailenin içerisinde patırtı gürültü oluyorsa aramızda bizim de böyle bazı sıkıntılar yaşandı ama biz bu sıkıntıları şimdi aştık." dedi.