Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sene yaz aylarında yurdun birçok bölgesinde çıkan yangınlarda birçok ormanlık alan zarar görmüş özellikle Ege bölgesi bu durumdan ciddi bir şekilde etkilenmişti. Yangınlar sonrası ormanlar tekrardan yeşillik vermeye başlamış ve çiçekler ağaçlar tekrardan filizlenmişti.Yangının yaraları sarılmışken tekrardan baş gösteren yangınlar bu kez Alanya'da ciddi bir zarar verdi. Antalya'ın Alanya ilçesinde çıkan yangında 3 dekar alan zarar gördü.

Yangın Alanya ilçesi Kestel Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 DEKAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin cansiperane mücadelesiyle orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü yangına 3 arazöz, Alanya Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine ait 3 su tankeri, Antalya Büyükşehir İtfaiyesi müdahale etti.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk çıkan yangın bu değil elbette çünkü Antalya, Burdur, Hatay, Muğla gibi birçok ilde yangın çıktı. Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Serik ilçesi yakınlarında 2008 yılında yanıp sonrasında yeniden ağaçlandırılan ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangını soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

BİRÇOK İLDE ORMAN YANGINLARI ÇIKTI

Hatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanda başlayan yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrası kısa sürede kontrol alındı. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bir diğer orman yangını ise Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıktı Ağla Mahallesi Düzen mevkisinde kayalık ve sarp arazideki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan bir helikopterin de destek verdiği çalışmalarda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Antalya'da orman yangını: Karadan müdahale edilemiyor Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri, çok sayıda personel ve arazöz sevk edildi.

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını çok sayıda ekibin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bodrum’da başlayan orman yangını kontrol altına alındı Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve 6 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını, akşam üzeri yeniden başlamıştı. 2,5 hektarlık alanın kül olduğu bölgede rüzgarın şiddetiyle yeniden canlanan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.