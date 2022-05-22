Türkiye Gazetesi

Han, Peşaver kentinde yaptığı konuşmada, yeni hükümeti kabul etmeyeceklerini belirtti.

Yetkililerin, erken seçimler için yapılacak yürüyüşe karşı çıkmaması gerektiğini söyleyen Han, destekçilerini, erken seçimlerin yapılması amacıyla İslamabad'da 25 Mayıs'ta barışçıl yürüyüşe katılmaya çağırdı.

Han, yürüyüşün ülkesinin egemenliğinin korunmasına yönelik bir eylem olduğunu belirtti.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han’ın Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat'ta başkent Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batı ülkelerinde rahatsızlık uyandırmıştı.

Bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savunan Han, görevden alınması konusunda ABD'yi sorumlu tutuyor.

Başbakanlığı düşen İmran Han'dan sert sözler! "Geri döndüler" Meclis oylamasıyla başbakanlığı düşen İmran Han, "Şerif ailesinin 30 yıldır ülkeyi yağmaladığını ve hırsızların geri döndüğünü" iddia etti.

Pakistan’da görevden alınan İmran Han’ın yerine Şahbaz Şerif’in gelmesi bekleniyor Pakistan Ulusal Meclisi’nde güven oylamasında yeterli güven oyu alamayan Başbakan İmran han görevden alınırken Şahbaz Şerif'in Başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan her zaman övgüyle bahseden Şahbaz Şerif, Türkiye ile sıcak ilişkilere sahip.