Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK"

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"

"KİLİT" KAPANMAK ÜZERE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırınsıfır noktasında incelemelerde bulunduktan sonra şu açıklamayı yapmıştı:

Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık

MSB duyurdu: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika: MSB duyurdu! Sınırlarda 11 kişi yakalandı Son dakika, Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişinin yakalandığı duyurdu. Şahısların 8'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB duyurdu: Turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Turuncu listede aranan bir teröristin Pençe-Kilit Operasyonlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler arasında yer aldığını duyurdu.