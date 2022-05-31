Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 8 Haziran'da Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'un Karadeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı

8 HAZİRAN'DA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPILACAK

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Sergey Lavrov'la 8 Haziran'da bir araya geleceklerini söyledi.

'BUĞDAY' MESELESİ GÖRÜŞÜLECEK

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin detaylarıyla ilgili ise "Karedeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lavrov 'Putin hasta' iddialarını bir kez daha cevapladı: Akıllı insanlar hastalık belirtisi görmez Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, 24 Şubat’ta savaş emrini veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki haberler bir süredir dünya gündemini meşgul ediyordu. Putin’in kanserle savaştığı ve Parkinson hastalığı olduğu iddia ediliyordu. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’in sağlık durumuna ilişkin bir kez daha açıklama yaptı.

Lavrov: Batı Rusya'ya topyekun savaş ilan etti Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir kez daha Batı’yı hedef aldı ve "Batı bize, tüm Rusya'ya topyekun savaş ilan etti. Artık kimse bu gerçeği gizlemiyor bile" dedi.