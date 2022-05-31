Türkiye Gazetesi

Türkiye İşçi Partisi’nin 3 milletvekili bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde provakatif bir eyleme imza attı. Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık Gezi eylemlerinin 9. yılı gerekçesiyle köprüye ‘Her yer Taksim her yer direniş’ yazılı pankart astı. İzinsiz bir şekilde köprüye pankart asan vekiller görevi başındaki polislerin kendilerini uyarmalarına sinirlendi.

VEKİLLER POLİSE SALDIRDI

Polislerin uyarılarını hiçe sayan vekillerle polis arasında arbede yaşandı. Dokunulmazlıkları bulunan milletvekillerinin polislere müdahalesi göze çarptı. Polislerin yakasına yapışıp yere yatırmaya çalışan vekillerin şiddeti kameraya yansırken, görevini yapmak isteyen polisler ise dokunulmazlık yasası gerekçesiyle vekillere müdahalede bulunamadı.

SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan Meclis'e giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur...” notuyla paylaştığı görüntülerde, vekillerin görevi başındaki polsilere saldırdığı görüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Ayrıca polisleri yere düşürüp, eylemine devam etmek isteyen TİP'li vekiller hakkında suç duyurusunda bulunulacağı da belirtildi.

Oğluna kızdı... Evine astığı pankartla herkesi kaçırdı Tokat'ta oğluyla anlaşmazlığa düşen baba, oğlunun üzerine yaptığı villanın satılmaması için ilginç bir yola başvurdu. Villanın balkonuna büyük bir pankart astıran adam, pankarta da “Bu villa satılamaz. Baba oğula tapu etmiştir. Hayırsız evlat bu villayı kesinlikle satamaz. Münazaalıdır baba oğul kavgalıdır” yazdırdı.