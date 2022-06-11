Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Göç Konulu Basın Bilgilendirme" toplantısında konuştu.

Soylu, "Yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25’si geçtiği 781 mahalle yabancılar için ikamete kapatıldı. 1 Temmuz’dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak, böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılacak." dedi.

SURİYELİLERE BAYRAM İZNİ OLMAYACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını açıkladı.

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Bakan Soylu açıkladı: Kaçak göçmenlere mücadelede yeni önlemler devreye giriyor! Bakan Soylu, kaçak göçmenlerle mücadele kapsamında yeni yöntemlerin hayata geçirileceğini açıkladı. Soylu, taksi ve tır parklarına yönelik yeni bir adım atıldığını duyurdu.

Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka 15 Narko Terör Lice’de başladı İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-15 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terör Operasyonu'nun ilk gününde 989 kilogram toz esrar, 62 kilogram kubar esrar ve 2 milyon 144 bin 570 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kılıçdaroğlu'nun skandal vaadine Bakan Soylu'dan sert tepki: Sana bunları kim söyletiyor? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir forumda, Türkiye'nin terörle mücadele yasasının uluslararası hukuk sorunlarına göre yeniden şekillendirilmesi gerektiğini söylemesi tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröre en ağır darbelerin vurulduğu bu dönemde Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkışa tepki göstererek "Sana bunları kim söyletiyor?" dedi.