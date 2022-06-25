Türkiye Gazetesi

PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları yayınlanan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yakalandı.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİSTLERLE OMUZ OMUZA

İstanbul Emniyetine ulaşan ihbar üzerine yakalanan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre'nin, sınır kapılarından çok sayıda giriş çıkış kaydının bulunduğu, kırmızı kategoride aranan teröristlerle Kandil'de görüştüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran'da elektronik posta yoluyla bir ihbarda bulunuldu. İhbarda, HDP Milletvekili Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Saatçioğlu'nun Kandil'e giderek PKK'lı teröristlerin sözde yöneticileriyle görüşmeler yaptığı belirtilerek, bu görüşmelere ilişkin bazı fotoğraflar paylaşıldı.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Cihad Saatçioğlu'nun soyadını mahkeme kararıyla "Cemre" olarak değiştirdiğini ve Bayramiç'te yaşadığını tespit etti.

Cemre'nin, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen çukur eylemleri sırasında PKK mensuplarınca kurulan barikatlar önünde fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sınır kapılarından çok sayıda giriş çıkış kaydı bulunduğu da tespit edilen Cemre'nin, bu sabah Bayramiç'te gözaltına alındığı, evinde ve arabasında arama yapıldığı bildirildi.

ÇANAKKALE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstihbarat ve TEM ekiplerince Bayramiç'te bugün düzenlenen operasyon sonucu yakalanan şüphelinin adresindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğunu bildirdi.

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