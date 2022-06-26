Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, orman yangınlarındaki cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirterek “Ucu nere dayanıyor idama mı, idam olmalı” sözlerinin ardından Orman Kanunu’na değişiklik için harekete geçti. Orman Kanunu’nun 110’ncu maddesine göre, dikkatsizlikle orman yangınına sebebiyet verenlere 2 yıldan 7 yıla kadar hapis, kasten ve bilerek ormanı yakanlara ise 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası veriliyor. Yapılacak değişiklikle, orman yakanlara 15 yıl hapisten, ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar ceza verilmesi üzerinde duruluyor.

BELİRSİZLİKLERİ GİDERECEĞİZ

AK Parti kurmayları “Kanun ‘En az 10 yıl’ diyor diye hâkimin 10 yıl ceza vermesine gerek yok. Hâkimlerin dosyaya göre karar vermesi lazım. Kanun koyucu bir üst sınır belirlememiş. Biraz belirsizlik var. Son 2 yıldır orman yangınları daha da arttı. Böyle bir şeye ihtiyaç var. Ormanı yakan içindeki canlıları da yakıyor. Ormanlara giriş bile yasaklanabilir. Ne yapılabilir onu inceleyeceğiz” dedi. Kanun üzerinde çalışmaların yapılabileceğini dile getiren parti kurmayları şunları aktardı: Alt sınır ve üst sınır yeniden belirlenebilir. ‘Alt sınır 15 yıldan az olamaz’ denilebilir. Üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olabilir. Terör örgütü faaliyeti çerçevesinde bu suç işlenirse devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis cezasına çarptırılıyor. Örgüt kapsamında işlenmişse ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilebilir.

‘TAMAMLANDIĞINDA AÇIKLAYACAĞIZ’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, orman yangınlarında cezaların tekrar ele alınması gerektiğini söyledi. Bozdağ “Orman yangınları her bir vatandaşımızı derinden üzmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı’mız yaptığı açıklamayla mevcut cezaların yeterli olmaması konusunda kanaatini ortaya koydu. İdam dâhil her değerlendirmenin ortaya konmasını istedi. Orman yakanların alt ceza sınırı 10 yıldan başlıyor. Terör örgütleri için 20 yıldan başlıyor. Biz de bu cezaların tekrar ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmalara başladık. Tamamlandığında açıklayacağız. TBMM gerekli adımları atacaktır” dedi.

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