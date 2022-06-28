Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Bartın merkez, Kozcağız ve Hasankadı beldelerinde vatandaşlarla görüştü. Mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceğini belirten Soylu “Bartın’da taşkından dolayı bin 53 su baskını yaşandı. Bunun 518'i konut. Gelen ihbarlara da önemli ölçüde gidildi. 167 işyeri, 327 bodrum, 18'i ise zemin ve depo diğer 9 tanesi de ahır gibi bir bilançomuz var” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT ÇIKTI

Bakan Soylu, konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da yüklendi. Soylu şunları söyledi: Ana muhalefet partisi başkanı 'Bakanların orada ne işi var?' diyor. Zor günde milletin yanında olmayacağız da ne zaman olacağız? Sayın Kılıçdaroğlu bir an önce bu yoldan çıkmanızı temenni ediyorum. Doğru bir yol tutturmadığınız konusunda bir değerlendirmemiz söz konusu. Biz vatandaşımızın emrine amadeyiz. Türkiye’de ilk defa sel yaşanmıyor, ilk defa bir bakan da afet bölgesine gitmiyor.

Bakan Soylu sel felaketinin yaşandığı Bartın'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın'da Kemer Köprüsünde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu açıkladı! Adana'da operasyon: 36 gözaltı İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adana merkezli operasyonda 36 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Süleyman Soylu'dan Ümit Özdağ'a tepki İçişleri Bakanı Soylu, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne yeni araçların tahsis edilmesi sebebiyle Konak Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Bakan Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada Ümit Özdağ'ın sözlerine de tepki gösterdi.