Türkiye Gazetesi

Marmaray'da her zaman ki yolcular yer almış ve ulaşmak istedikleri duraklara gelmeyi bekliyordu ki tanınan bir isim aralarında belirdi. Bu kişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ydu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'da yolculuk yaptığı anlar kameraya anbean yansıdı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Bakan Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı anlar, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım alırken kısa sürede viral oldu.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul, Türkiye’nin denizyolu taşımacılığındaki rolünü güçlendirecek. İstanbul Boğazı’nda seyir emniyetini arttıracağız, boğazdaki gemi trafiğini azaltacağız” dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Altılı masanın altında başkaları üstünde başkaları var Zonguldak'da vatandaşlarla buluşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, muhalefetin altılı masasını eleştirerek, "Görüyorsunuz bazı masalar kuruluyor, kalkıyor. Yiyip-içip muhabbet ediyorlar. O masalardan bir şey çıkmaz. Altılı masa diyorlar, altında başkaları üstünde başkaları var. O masalarda milletin derdi yok, o masalarda onların ikballeri, gelecekleri ve keyifleri var." dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B'yi hizmete alacağız Türksat 5B ne zaman hizmete girecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5B'nin hizmete gireceği tarihi açıkladı. Karaismailoğlu: “14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B’yi hizmete alacağız.”