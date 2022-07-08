Türkiye Gazetesi

Bayrama saatler kala arefe günü yoğunluğu başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde kendini belli etmeye başladı bile. Bayramı memleketlerinde veya tatilde geçirmek isteyenler arefe günü yani bugün itibarı ile yola çıkmaya başladı.

Tabi birçok vatandaş arefe günü yola çıktığı için birçok ilin geçiş güzergahlarında trafik adeta durma noktasına geldi.

BOLU DAĞI'NDA TRAFİK

Ankara yönündeki yoğunluk nedeniyle Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Yumrukaya kesimlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Otoyolun Düzce kesimindeki gişeler, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler mevkilerinde de yoğunluk hakim.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahlarda kontrollerini sıklaştıran Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Trafikteki yoğunluk dron ile de görüntülendi.

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