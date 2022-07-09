Türkiye Gazetesi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan kurban pazarında kasaplar satır ve bıçaklarla birbirine girdi. Pazarda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı daha da büyümeden ayırırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kasaplar gazeteciye bıçak çekip darp etti! "Acemi kasap elini kesti" haberlerine mi bozuldunuz? Elazığ’da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesimhanede çalışan kasaplar, çekim yapan gazetecilerin üzerine bıçakla yürüyüp darp etti. Darp raporu alan gazeteciler, polis merkezine giderek kasaplardan şikayetçi oldu.

KAÇAN KURBANLIKLAR TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Bursa'da sahibinin elinden kurtulan boğa trafiği birbirine katarken, kaçan keçi ormanlık alanda yakalandı.

Kurban pazarından alındıktan sonra araçlara yükleneceği sırada kaçan boğa ve keçi trafiği birbirine kattı. Kaçarak trafiğe çıkan boğa araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, sahipleri arkasından araba ile kovaladı. Diğer yandan kaçan bir keçi ise ormanlık alanda yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar soluğu acilde aldı Kurban Bayramı’nda kendi imkanlarıyla kurbanlarını kesmeye çalışanlar yine soluğu hastanede aldı. Kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti.

Kaçan kurbanlık keçinin sebep olduğu kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı Ankara’da kaçan kurbanlık keçinin sebep olduğu kazada 1’si ağır, 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kurbanlık koç firar etti, sahibi ortada yok! Polis kurbanlık koyunu karakolda besliyor... Adıyaman’da sahibinin elinden kaçarak sokaklarda başıboş dolanan kurbanlığı yakalayan polis ekipleri, kurbanlığın sahibini bulmak için çalışma başlattı.