Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü çerçevesinde "Türkiye Aşkına" temasıyla Türkiye genelinde ve yurt dışında 9 bin anma etkinliği düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gaziler ve şehit yakınlarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bırakacak. Millet Camii’nde kılınacak cuma namazı ve Hatm-i şerif programının ardından Erdoğan, TBMM Anıtı’na da çelenk bırakacak. Ankara programının ardından Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda, 15 Temmuz Demokrasi Millî Birlik Günü programına katılarak millete seslenecek.

Basın İlan Kurumunca Marmaray Yenikapı İstasyonunda 15 Temmuz ve Manşetler Sergisi düzenlenecek. New York’ta da 15 Temmuz’a dikkati çekmek amacıyla mobil led gösterileri gerçekleştirilecek.

"UNUTTURMAYACAĞIZ"

Eli kanlı FETÖ’nün gerçek yüzünü tüm dünyaya anlatmaya devam ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın hep ifade ettiği gibi 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ’nün ihanetlerini hep hatırda tutacağız. Milletimizin destansı mücadelesini, şehitlerimizin hatırasını, gazilerimizin kahramanlığını hep yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.