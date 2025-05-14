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887'si gümüş, 122'si altın! Hepsi iş adamının adresinden çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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887&#039;si gümüş, 122&#039;si altın! Hepsi iş adamının adresinden çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da ekipler, 66 yaşındaki iş adamı R.Ö.'nün adresine yaptığı baskında Napolyon ve Osmanlı dönemlerine ait toplam 122'si altın 1009 adet sikke ve 4 adet Osmanlı dönemine ait kağıt para ele geçirdi. Polis ekiplerini bile şaşırtan tarihi eserler, inceleme yapılmak üzere ilgili müze müdürlüğüne teslim edildi.

Bursa il Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmada, aldığı istihbari bilgiler neticesinde R.Ö. isimli 66 yaşındaki bir iş adamını radarına aldı.

887'si gümüş, 122'si altın! Hepsi iş adamının adresinden çıktı - 1. Resim

Ekipler takip ettiği şüphelinin adresine düzenlediği baskında Napolyon ve Osmanlı dönemlerine ait 887'si gümüş, 122'si altın olmak üzere 1009 sikke ve 4 adet Osmanlı dönemine ait kağıt para ele geçirdi.

887'si gümüş, 122'si altın! Hepsi iş adamının adresinden çıktı - 2. Resim

PAHA BİÇİLEMEZ OPERASYON

Paha biçilmez operasyonda tarihi eserler muhafaza altına alınıp, inceleme yapılmak üzere ilgili müze müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli R.Ö. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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