Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin getirildi.

OSMAN SEZGİN KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Osman Sezgin; ilkokul, ortaokul ve liseyi babasının görevi dolayısıyla farklı şehirlerde bitirmiştir. Marmara Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesinde ise doktora eğitimini tamamlamıştır. Prof. Dr. İsmail Alev Arık, Prof. Dr. Namık Ayvalıoğlu ile çalışmış ve tez çalışmalarını Prof. Dr. Recep Doksat ve Prof. Dr. Enis Öksüz ile yapmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Amir ve Müdürlerine Hizmet içi eğitim kursu eğitmenliği, Harp Akademilerinde Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı mensubu albay, amiral ve generallerine hizmet içi eğitim semineri organizesi ve eğitmenliği yapmıştır.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünün Fen-Edebiyat Fakültesinin Eğitim Bilimleri Bölümü derslerini organize etmek üzere görevlendirilmiş; Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Koordinatörlüğü yapmıştır.

TRT 1’de her hafta pazartesi günleri yayınlanan sabah gençlik programına psiko-sosyal açıdan gençlik meseleleri üzerine uzman konuşmacı olarak katılmıştır.

19. Milli Eğitim Şurası dahil olmak üzere Şuralara katılan Osman Sezgin, çeşitli bilimsel dergilerde hakem ve yayın kurulu üyesidir. Birçok bilimsel proje yürütmüş, pek çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir.

“Foundation of Tolerance in Turkish Culture” isimli, Londra merkezli Routledge The European Legacy Dergisi’nde yayımlanan eseri TÜBA 2007 Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı ödülüne layık görülmüştür.

SSCI tarafından taranan dergiler de dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası dergilerde pek çok yayına sahip ve yine pek çok dergide hakem ve yayın kurulunda yer almaktadır. Türkiye ve Avrupa’da sayısız seminerler vermiş olan Dr. Osman Sezgin, Avrupa’da pek çok ülkede 6 sene boyunca eğitim müesseselerinde araştırmalar yapmış, konferanslar vermiştir.

Kalem Vakfı Okulları Kurucu Eğitim Danışmanlığı, Kalem Akademi ve Kalem Öğretmen Yetiştirme Enstitüsü Başkanlığı, Kalem Vakfı Yayınları ve ULAKBİM gibi ulusal ve prestijli uluslararası dizinler tarafından taranan Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi kurucu yayın yönetmenliği, Kalem Vakfı ve Türk Gençlik Vakfı Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.