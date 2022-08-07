Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören sonrası Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u bir süre kullandı.
Dün Togg'u kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o anlara dair bir videoyu "Bir Togg hatırası" etiketiyle Twitter hesabından paylaştı.
Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini deneyen Erdoğan'a, Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyonun başına geçti: TOGG'la yollara düştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti.