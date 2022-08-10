Türkiye Gazetesi

Kanunları ihlal eden firmalara Rekabet Kurumu'ndan müdahaleler sürüyor. Dün ünlübir makarna firmasına soruşturma açan Rekabet Kurumu bu kez ünlü scooter firmasına soruşturma açılmasına kararlaştırdı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Martı İleri Teknoloji AŞ'nin ilgili ürün pazarında hakim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleriyle hakim durumunu kötüye kullanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü ve 6'ncı maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, kanunun ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan nesine.com'a soruşturma Rekabet Kurulunca, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'nin (Nesine.com) Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu o siteye 'dur' dedi! İlan manipülasyonunu bitirecek soruşturma Gazetemiz tarafından uzun zamandır gündeme getirilen sanal fiyat manipülasyonları Rekabet Kurumunun radarına takıldı. Kurum, bazı emlakçı ve galericilerin fiyat şişirmesine aracılık eden sahibinden.com sitesine soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden'e soruşturma Rekabet Kurumu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında yüksek fiyatlar nedeniyle soruşturma açıldığını duyurdu.