Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcıları "CHP'li belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu” şeklindeki iddialar ortaya attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu ithamlara cevap verdi.

"BAKANLIĞIMIZDA KANUNSUZ BİRİM KURULAMAZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu "İçişleri Bakanlığı'nda, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız hiçbir birim kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna da kanunsuz, gelişi güzel ceza verilemez. İddianın sahibi belki bilmez ama bu ülkede idari hukuku diye bir disiplin mevcut. Buna ait mahkemeler ve bir hukuk var. Vatandaşlarımız bu tip kurumlarda, belediyelerde, yerel yönetimlerde gördüğü bir takım kanun dışılıkları şikayet edebilir. Bu vatandaşımızın en tabii hakkıdır. Valilik ve cumhuriyet başsavcılığı ve ilgili kurumlar bu şikayetler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma onayı ister. Bakanlık uygun görmesi halinde önce araştırma ve ön inceleme yapar. Sonrasında soruşturma izni verir ve dosya savcılığa intikal ettirilir” ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ BELEDİYELER DE İNCELENİYOR

Belediyelere ait araştırma ve ön inceleme onay sayıları hakkında da bilgi veren Soylu "Son yerel seçimlerden yani 31 Mart 2019 tarihinden 8 Ağustos 2022 tarihine kadar araştırma ve ön inceleme onay sayıları sayısı toplam 2 bin 428. Araştırma ve ön inceleme onayları içinde yüzde 34'ü AK Partili. yüzde 41'i CHP'li, yüzde 10'u MHP'li, yüzde 5,9'u da HDP'li belediyelere ait. Bunun bir aşama sonrasında da verilen araştırma onayları çerçevesinde soruşturma izinlerinin sayısı ve dağılımı toplam 583. Yüzde 33,3 AK Parti, yüzde 35'i CHP, yüzde 11'i MHP, yüzde 14'ü HDP şeklinde bir dağılım söz konusu. Soruşturma izni verilmemesi kararlarını da paylaşmak isterim. Yüzde 36,7 AK Parti, yüzde 43,4 CHP, yüzde 9,15 MHP, yüzde 3,4 İYİ Parti, yüzde 3,9 HDP. Resmi verilerden de açıkça görüldüğü gibi kimseye bir ayrımcılık yapılması söz konusu değil. Vatandaş şikayet etmiş, Müracatını ortaya koymuş ve devlette gereğini hiç kimseyi ayırt etmeden yerine getirmiş” dedi.

"İHBARLARI GÖRMEZDEN Mİ GELSEYDİK?"

Belediye başkanı ve yardımcılarının, Cumhuriyet Başsavcılıklarında yürütülen ciddi delillere dayanan yolsuzluk ile rüşvet soruşturmaları sebebiyle görevden uzaklaştırıldığını belirten İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti: Madem biz ayrımcılık yaptık, madem bu soruşturmalar CHP'li belediyelere kasten yapılıyor, Bilecik Belediye Başkanlığı soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırmamızın hemen peşinden neden CHP'den ihraç ettiler? Keza Çanakkale Çan İlçe Belediye Başkanı hakkında soruşturma onayı verdik. Yapılan incelemeler sonucunda Cumhuriyet Başsavcısı gözaltı kararı aldı. Peki, resen mi soruşturma kararı verdik. Hayır. Bizzat Belediye Başkanının teyzesinin oğlunun yolsuzluk ihbarı vardı da ondan. Bir başka örnek, Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı. Bir diğeri İzmir Konak Belediyesi şikayet üzerine yapılan soruşturmada bir memur rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Bu ihbarları görmezden mi gelseydik, gözümüzü mü kapatsaydık? Yine İzmir Menemen Belediye Başkanı, Yalova'da Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı haklarında Cumhuriyet Başsavcılıklarında yürütülen ciddi delillere dayanan yolsuzluk ile rüşvet soruşturmaları sebebiyle Bakanlığımızca görevden uzaklaştırıldılar. Madem biz taraflı davrandık, hakkında yolsuzluk soruşturması yürüyen CHP'li Menemen Belediye Başkanının neden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettiniz? Neden bunun üzerine, kendisini partiden istifa ettirdiniz?

“PKK İLE İRTİBAT HALİNDELER”

Urla Belediye Başkanı FETÖ iltisakı sebebiyle görevden uzaklaştırıldı. CHP'li Adana Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP'li belediye meclis üyesi PKK'nın sözde Çukurova bölge sorumlusuyla görüşüyor, irtibat halinde. Belediyenin bir ek hizmet binasında PKK propagandası amaçlı toplantı yapan bir derneğe tahsis etmişler. Tespitlerimizi araştırmasa mıydık, müdahale etmese miydik, göz mü yumsaydık? Dağda operasyon yaptığımız PKK'lı, CHP'li belediyede çalışınca sırtımızı mı dönseydik? Kamunun bunları bilmeye ihtiyacı var.

“DEVLETİN KANUNSUZ İŞİ OLMAZ”

Devleti itibarsız hale getirmek, yaptığımız iş ve işlemleri istismar etmeye çalışmak elbette ki kimsenin hakkı değil. Bir şey daha ifade edeyim, yaptığımız bütün işlemler yargıya açıktır ve bu devletin hiçbir kanunsuz işi olmaz. Esasen devlet olmanın da, demokrasinin de, hukukun da temeli budur. Bu itibarla paylaştığımız bu gerçekler ışığında iftira sahiplerini özür dilemeye, dürüstlüğe, samimiyete ve devleti itibarsız hale getirmek için iftira atmamaya davet ediyor, özellikle kamuoyuna bu bilgileri vermeyi bir sorumluluk olarak addediyorum.

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