Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs sorununa ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. MSB, adada tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğunu yineledi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Rum terör örgütü EOKA, 1958’den itibaren sistemli bir şekilde Kıbrıs Türküne yönelik saldırılara başlamış; bu saldırılar zamanla Türklere yönelik işkence ve acımasızca cinayetlerle soykırıma dönüşmüştür. Nitekim 23 Aralık 1963’te bütün dünyanın gözü önünde barbarca ve vahşice işlenen katliam ‘Kanlı Noel’ olarak hafızalara kazınmıştır. Teröristler ve onların korkak destekçileri uzun bir süre çocuk, kadın, yaşlı demeden soydaşlarımızı yok etmek üzere saldırılarını sürdürmüştür. Kahraman TSK, bu zulme son vermek ve yangın yerine dönen adada barışı sağlamak üzere Temmuz 1974’te harekete geçmiştir.

"BARIŞ HAREKATI'NDAN BU YANA TEK BİR KİŞİ BİLE ÖLMEDİ"

Garantörlük hakları çerçevesinde 48 yıl önce gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı sayesinde Türklerin ve Rum tarafının güvenliği sağlandı. Kıbrıs Barış Harekatı’na işgal diyenler; tarihi gerçekleri yok sayanlar, 1958-1974 tarihleri arasında yapılan katliamları dünyanın görmesini engellemeye çalışanlardır. Barış Harekâtından bu yana adada tek bir can kaybı olmamış, adaya barış, huzur, sükun gelmiştir. Kıbrıs’ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğu artık görülmelidir. Her zaman Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz.

Abdülhamid Han'ın keşif görevinde Kıbrıs'ta şehit edilen 3 küçük kardeşin de anısı yaşatılacak Doğu Akdeniz'de görev yapacak sondaj gemisi Abdülhamid Han'a eşlik eden 3 gemiye Kıbrıs'ta 59 yıl önce Rum çetelerce katledilen Murat, Hakan, Kutsi İlhan'ın isimleri verildi.

Ersin Tatar: Kıbrıs Cumhuriyeti diye ilan ettikleri her yerde hak sahibiyiz KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TGRT Haber’e konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Ersin Tatar “Kıbrıs Türk halkını Anadolu’dan kimsenin koparamayacağını” vurgulayarak “Türk askerinin adadan çekilmesini düşünemem” dedi.

Bakan Akar'dan Kıbrıs mesajı: Stratejik körlüğü bırakın Milli Savunma Bakanı Akar, Gazi Orduevi’nde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu’nda açıklamalarda bulundu. Akar, "Üçüncü taraflardan beklentimiz Kıbrıs meselesi hakkında objektif, tarafsız olmaları, stratejik körlüğü bırakmaları, olaylara eşit bir anlayışla yaklaşmaları ve Kıbrıs Türkü'nün hakkını, hukukunu teslim etmeleridir" dedi.