Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, öğrenci İstanbulkart başvuruları, İstanbulkart Başvuru Merkezlerine gitmeye gerek kalmadan çevrim içi olarak yapılabilecek. İstanbulkart almak isteyen öğrencilerin, resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Kart sahipleri, başvuru süreci tamamlandıktan sonra arzu ettikleri teslimat seçeneğiyle yeni kartlarına ulaşacak. Teslimat tercihine göre ücretsiz olarak kampüse veya kargo bedelli olarak adrese gönderim yapılacak. Dileyenler çevrim içi başvuru ve ödeme sonrası İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden de kartlarını teslim alabilecek.

İSTANBULKART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenci İstanbulkart almak isteyenler, 'www.bireysel.istanbulkart.istanbul' adresini ziyaret ederek birkaç adımla başvurularını gerçekleştirebiliyor. Öğrencilerin ilk adım olarak web adresinden telefon numarasıyla giriş yapması ya da kayıt olması isteniyor. Bireysel İstanbulkart profili oluşturulduktan sonra ana sayfada yer alan 'Kart Başvurusu' seçeneğine gidilerek, başvuru seçenekleri arasında 'Öğrenci'nin seçilmesi ise diğer adımı oluşturuyor. Yönlendirmeler takip edilerek gerekli bilgiler doldurulduktan sonra teslimat tercihi yapılarak başvuru sonlandırılıyor.

Üç farklı teslimat seçeneği sunulan Öğrenci İstanbulkart başvurularında İstanbul dışında teslimat yapılmayacak. Öğrenci İstanbulkart sahipleri yeni kart başvurusunda bulunmadan mevcut kartlarını kullanmaya devam edebilecek.

İstanbulkart Mobil ise fiziksel kart olmadan da dijital kart sayesinde Marmaray dışında İstanbul içi tüm ulaşım ödemelerini QR kodla yapabilme imkanı sunuyor. İstanbulkart Mobil üzerinden kişiye özel tanımlanan dijital kart tüm indirim, aktarma ve mesafe bazlı ücretlendirmeleri saklı tutarak ulaşım ödemelerini gerçekleştiriyor. Dijital Öğrenci İstanbulkart üzerinden QR kodla yapılan ulaşım ödemeleri öğrenci tarifesi üzerinden hesaplanıyor.

İmamoğlu açıkladı! İBB çalışanlarına yüzde kaç zam yapıldı? İşte zam oranı İstanbul'daki AK Partili belediyelerin işçilere yönelik aldığı zam kararının ardından İmamoğlu da sosyal medya hesabından on binlerce İBB çalışanının merakla beklediği temmuz zammı ile ilgili açıklama yaptı. Peki İBB çalışanlarına yüzde kaç zam yapıldı, işte zam oranı ve detaylar...

İBB duyurdu: İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan zam İstanbul Büyükşehir Belediyesi, otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan oranda zam yapıldığını duyurdu. Yani tarife bugünden itibaren geçerli olacak.