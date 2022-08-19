Türkiye Gazetesi

DEVA Partisi'nin politika çalışmaları çerçevesinde esnaf ziyaretleri ve İl Danışma Kurulu Toplantısına katılmak için Aksaray’a gelen Genel Başkan Ali Babacan, Galericiler Sitesi'nde esnaf ziyaretleri esnasında 2 esnafın tepkisiyle karşılaştı. 6'lı masa üzerinden Babacan'a çıkışan vatandaş, "Bizim memleketimiz o kadar ucuz olmamalı, masada yoksa arkada oturuyor diye biliyoruz. Bugün oluruz yarın olmayız ama gerçekten yakıştıramıyorum. Ahmet Davutoğlu’na da çok kızgınım." ifadelerini kullandı.

“VATAN HAİNLERİ İLE BİRLİKTE OLMAYIN DİYORUM”

Kardeşleri ile işlettiği galeride Genel Başkan Babacan’a 6’lı masada olduğu için tepki gösteren esnaf Sadık Ağır, “Size kızgınım yüzünüze de söyleyeyim. Bizim 6’lı masada ne işimiz var, siz yakışıyor musunuz oraya? Ben yakıştıramıyorum, kendi fikrimi söylüyorum. Ben şöyle düşünüyorum, Bu HDP’liler sizin yanınızda ne olursa olsun bir seferde, iki seferde, üç seferde, dört seferde karar veremeyecek. Sonra diyecek ki yahu biz arkadaşız bu masaya beraber oturduk şu da bizim olsun diyecek. Bizim memleketimiz o kadar ucuz olmamalı, masada yoksa arkada oturuyor diye biliyoruz. Bizim gördüğümüz bu medya bunu gösteriyor. Gerçekten takdir ettiğim çokta saygı duyduğum bir insansınız hakikaten söylüyorum. Bugün oluruz yarın olmayız ama gerçekten yakıştıramıyorum. Ahmet Davutoğlu’na da çok kızgınım. Ben sizi böyle iki kardeş olarak görüyorum. Vallahi böyle görüyorum ama kızgınım yalan mı söyleyeyim. Sebebini söylüyorum. Siz ikiniz beraber olsaydınız derdim ki arkadaş tamam ama ben 6’lı masada yakıştıramıyorum. Sebebini söylüyorum, biz vatan hainleri ile birlikte olmamalıyız diyorum. 6’lı masanın yandaş çalışma olduğunu HDP’nin orada göründüğünü yani bunu 15 yaşındaki çocuğa sorsanız bilir, görür” dedi.

KDV ÖTV ELEŞTİRİSİ

Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masadaki KDV ve ÖTV vaatlerinin piyasaya etki ettiğini ve bu durumdan rahatsız olduklarını belirten esnaf İsmail İnce, “Biz bayramdan beri yatıyoruz. Sıkıntı değil Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. KDV ve ÖTV indirimi muhabbeti çıkardı. Siz araç almayın ben fiyatları indireceğim, dedi. Biz bayramdan beri yatıyoruz. Etkisi oldu tabi ki neden etkisi oldu? Şimdi bu araç alacak kişiler ben sıfır aracı düşüreceğim, bekleyin dediği için millet bekleyiş içine girdi. Yani olacak mı? Olmayacak mı? Belli değil biz bayramdan beri yatıyoruz. Zaten yaptığımız iş 3-4 aylık, piyasa beklenti içerisine girdi” diye konuştu.

Altılı masada şimdi de Suriye çatlağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ‘altılı masa’dan her gün farklı bir ses yükselirken, ortaklar arasında son günlerde Suriye politikaları ve koalisyon protokolü konusunda zıt görüşler dile getiriliyor.

Gültekin Uysal'dan çarpıcı 'adaylık' açıklaması: 'Altılı masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' hala Cumhurbaşkanı adayını açıklamazken, iddialar ve söylemler peş peşe geliyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan altılı masanın ittifaklarından Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayın kendi içlerinden birisi olması gerektiğini söyledi.

Altılı masada HDP şantajı HDP yönetiminden sonra parti tabanından da Meral Akşener veya Mansur Yavaş’ın adaylığına set çekildi.

Muharrem İnce’den adayı belli olmayan 6’lı masaya gönderme ‘Altı kişiden biri de çıkıp…’ Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya’da gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, 6’lı masanın adayıyla ilgili “Altı kişiden biri çıkıp 'Ben adayım' diyemiyor. 'Ben adayım, ben bu seçimi alırım' diye bir iddiaları da yok. Ben iddialıyım ama beni satmasınlar desteklesinler" ifadelerini kullandı.