Evinin sekizinci kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybeden doktor Pelin Pınar’ın şüpheli ölümünde acılı baba Yalçın Pınar ilk kez konuştu. İntihar iddialarını reddeden baba Pınar “İntihar değil kesinlikle. Kızım böyle bir şey yapmaz. İttirme olabilir diye düşünüyoruz” dedi. Kızının erkek arkadaşını ifadesini çelişkili bulduğunu belirten baba “Sözler bizi tatmin etmedi, düşürüldü diyorum ben” dedi.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşadığı binanın 8'inci katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki asistan doktor Pelin Pınar'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

BABASI İLK KEZ KONUŞTU

Nişanına yalnızca 10 gün kala hayatını kaybeden genç doktorun babası Yalçın Pınar, kızının ölümüne ilişkin ortaya atılan iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

8'inci kattan düşerek ölmüştü! Doktor Pelin Pınar’ın babası ilk kez konuştu: İntihar değil, düşürüldü

ATV habere konuşan baba Pınar, kızının intihar etmediğini düşündüğünü belirterek olayda dışarıdan bir müdahale olabileceğini öne sürdü.

"İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYORUM"

Pınar, olayla ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Olayın gerçekleştiği balkonun yapısına dikkat çeken Pınar, herhangi bir dış müdahale olmadan kızının düşmesinin mümkün görünmediğini belirtti. Pınar, "Düşülecek gibi değil yani. Dışarıdan bir etki olmadıktan sonra düşülecek gibi bir yer değil" dedi.

8'inci kattan düşerek ölmüştü! Doktor Pelin Pınar’ın babası ilk kez konuştu: İntihar değil, düşürüldü

Kızının intihar ettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden acılı baba, kızının erkek arkadaşının olay anına ilişkin anlattıklarının ise kendilerini ikna etmediğini söyledi.

“SÖZLER BİZİ TATMİN ETMEDİ”

Acılı baba şöyle konuştu:

İntihar değil kesinlikle. Kızım böyle bir şey yapamaz, yapmaz. Burada bir kasıt olduğunu düşünüyoruz. Oradan bir ittirme, ittirme olabilir diye düşünüyoruz. 'Düştü', 'Tek kaldım', 'Tuvalete gitmiştim' gibi sözler bizi tatmin etmedi. Hem çelişkili hem de tatmin edici değil, düşürüldü diyorum ben.

8'inci kattan düşerek ölmüştü! Doktor Pelin Pınar’ın babası ilk kez konuştu: İntihar değil, düşürüldü

“ONURUMUZ VAR BİZİM”

Pınar, "Her şey açıklandığı gibi değil yani. 'Balkona çıktı, şunu içti, bunu içti...' Kendisini savunamayacak. Kızımı kaybettik, geri gelmeyecek ama onurumuz var bizim. Bu şekilde açıklamaları kabul etmiyoruz, reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

8'inci kattan düşerek ölmüştü! Doktor Pelin Pınar’ın babası ilk kez konuştu: İntihar değil, düşürüldü

NELER OLMUŞTU?

Gaziosmanpaşa'da bir kadın doğum kliniğinde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar, 11 Kasım'da evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan 28 yaşındaki erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Pelin Pınar'ın ölümünden kısa süre önce evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Erkek arkadaşı emniyetteki ifadesinde, bir süre önce bebek kaybı yaşadıklarını, Pınar’ın bu nedenle psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Olay anında tuvalette olduğunu ileri süren şüpheli bir ses duyduktan sonra balkona çıktığında Pelin Pınar'ı yerde gördüğünü iddia etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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