Doktor Pelin Pınar’ın şüpheli ölümü… Sevgilisi o geceyi anlattı! “Çığlık sesi geldi”

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 8’inci kattan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki doktor Pelin Pınar’ın ölümüne ilişkin soruşturmada, sevgilisi Nebi Ö.’nün savcılık ifadesi ortaya çıktı. 21 Kasım’da nişanlanmayı planladıklarını söyleyen şüpheli, olay gecesi tuvalette olduğu sırada duyduğu ses üzerine balkona çıktığını ve Pelin Pınar’ı yerde gördüğünü öne sürdü. Nebi Ö, ifadesinde “Lavaboya gidip klozetin kapağını açıp oturduğum esnada dışarıdan güm diye bir ses geldi ve ardından çığlık sesi geldi. Ben de hemen tuvaletten çıkıp balkona baktım” diyerek olay gecesini anlattı.

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Olay, 11 Kasım Çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de meydana gelmişti.

8’İNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşmüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, hayatını kaybeden Pelin Pınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY GÜNÜ NİŞAN ALIŞVERİŞİ YAPMIŞLAR

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla ifade veren sevgilisi Nebi Ö.'nün, Pelin Pınar ile yaklaşık bir yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, mayıs ayından itibaren birlikte yaşamaya başladıklarını anlattı. İfadesinde 21 Kasım'da nişanlanmayı planladıklarını belirten şüpheli, olay günü birlikte Kuyumcukent'e giderek altın ve kolye aldıklarını, ardından bir alışveriş merkezinde yemek yiyip nişan elbisesi baktıklarını söyledi.

Doktor Pelin Pınar

"BEBEĞİN DÜŞTÜĞÜ SÖYLENDİ"

Sevgilisi Nebi Ö., Pınar'ın hamile olduğunu kendisine fotoğraflarla haber verdiğini, daha sonra Antalya'da bulundukları sırada kanama şikayeti yaşadığını ileri sürdü. Başvurdukları hastanelerde bebeğin düştüğünün söylendiğini aktaran şüpheli, İstanbul'a döndükten sonra da kontrol amacıyla hastaneye gittiklerini ifade etti.

Şüpheli, Pınar'ın gebelik kaybı nedeniyle üzgün olduğunu ve olay gecesi bu konuyu konuştuğunu söyledi.

"TUVALETTEYKEN SES DUYDUM"

Eve döndükten sonra Pınar'ın alkol aldığını, kendisinin de alkol alıp oyun oynadığını belirten şüpheli, saat 23.40 sıralarında oyunu kapattığını kaydetti.

Pınar'ı teselli etmeye çalıştığını savunan Nebi Ö., olay anına ilişkin ifadesinde, "Lavaboya gidip klozetin kapağını açıp oturduğum esnada dışarıdan güm diye bir ses geldi ve ardından çığlık sesi geldi. Ben de hemen tuvaletten çıkıp balkona baktım" dedi. Aşağı baktığında yerde birini gördüğünü ve Pelin Pınar olduğunu anladığını söyleyen şüpheli, ardından aşağıya indiğini, merdivenlerdeyken 112 Acil Çağrı Merkezi ile site güvenliğini arayarak adresi bildirdiğini ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini kaydetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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