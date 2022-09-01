Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük örtü altı tarım alanına sahip Antalya’da, çiftçilerin yeni sezon hazırlıkları başladı. Havaların serinlemesi ile birlikte domates, biber, patlıcan gibi fidanlar toprakla buluştu. Antalya toptancı haline gelen ürünler ise yayla kesimi olarak adlandırılan rakımı yüksek kesimlerden geliyor. Kış aylarında olduğu gibi bu aylarda da hale gelen ürünün başını yine domates çekti. Yaklaşık 49 yıldır onlarca dönüm alanda hem üretim hem de ticaret yapan İsmail Erten ise domatesin kış aylarında 50 TL olacak söylemlerine itiraz etti. Söylentileri galeyan olarak nitelendiren Erten, “Ben 40 yıldır örtü altında üreticilik yapan bir çiftçiyim. Yeni sezon ürünlerimiz, 15 Ağustos tarihinde başlanarak dikime devam edilmektedir. Her türlü şartlara rağmen tüketicilerimizin yokluk çekmeyeceği şekilde tüm seralarımızı dikiyoruz. Domates başta olmak üzere biber, patlıcan gibi ürünlerimizi üretmeye devam ediyoruz” dedi.

“TOPLUMU GALEYANA GETİRİCİ AÇIKLAMALARDAN UZAL DURULMASI GEREKİR”

Dikilen ürün miktarında bir azalma olmadığını belirten Erten, “Aksine fazlalık var. Bu yıl domatese olan talep yüzde 30 daha fazla. Kışlık dikimlerimiz geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla bulunuyor. Bu da tüketicilerimizin bir ürünü normal fiyata tüketmesi anlamına gelir. Domates 50 TL olacak gibi açıklamalar var. Bu açıklamaları kimler yapıyor onları da bilmiyoruz. Biz de seracılık yapıyoruz. Burada böyle bir açıklama yapılmadı. Bu şekilde toplumu galeyana getirici açıklamalardan uzak durulması gerekir. Böyle açıklama olursa hem üreticimizin hem de tüketicimizin kafası karışır” sözlerine yer verdi.

"ÜRETİMDE EKSİLME VE ÜRÜN KITLIĞI YOKTUR"

Kışın domatesin fiyatının 10-15 TL uygun olduğunu belirten Erten, “Biz ürettiğimizin karşılığını alalım. Tüketicilerimiz de normal fiyata tüketsin. Hiçbir şekilde üretimde eksilme ve ürün kıtlığı yoktur. Dolayısı ile üretime devam ediyoruz. Buradan 93 ülkeye ihracat yapılıyor. Bu ülkedeki vatandaşlar da korkmasın, biz onlara da dünyaya da yetecek üretim yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

“HEM İÇERİYE HEM DIŞARIYA YETECEK ÜRÜNÜMÜZ VAR”

Hal fiyatları hakkında da bilgi veren Erten, “Domates 6 TL, tarla domatesi 5 TL, salatalık 3 TL, silor 4-5 TL, kabak 3.5 TL. Temmuz ayından sonra çiftçilerimiz yayla kesimlerinde üretim yapıyorlar. Üreticimizin bu ürünleri, otellerde kalan turistler tarafından tüketiliyor. Sadece sebze değil bunun meyvesi de var. Avrupa’ya nasıl yolluyorsak otellerimize de aynı şekilde yolluyoruz. Hem içeriye hem dışarıya yetecek ürünümüz var. Rusya’ya ihracatımız hızla devam ediyor. Ukrayna’nın belli kesimlerine gidiyor. Şu anda hale en çok giren ürün yüzde 70 ile domatestir” dedi.

İspanya'da 'La Tomatina' festivali: 20 bin kişi birbirine 130 ton domates attı İspanya’nın dünyaca tanınmış festivallerinden biri olan ve bu yıl 75'incisi düzenlenen “La Tomatina”ya katılan 20 bin kişi, dağıtılan 130 ton domatesi birbirine attı.

Fiyat farkını gören isyan ediyor: Domates tarlada 2 buçuk, markette 13 lira Elazığ’da domates hasadı devam ediyor. Çiftçi komisyonculardan şikayetçi. Tarladan 2 buçuk liraya çıkan domates marketlerde 13 liradan vatandaşlara satılıyor. Fiyatların yüksek olmasından şikayetçi olan vatandaşlar, Ticaret Bakanlığının denetimlerini sıklaştırmasını istedi.

Yeni bir salgın daha: Domates gribi çocukları hedef alıyor (Domates gribi belirtileri neler, bulaşıcı mı? Domates gribinin aşısı veya tedavisi var mı?) Koronavirüs ve maymun çiçeği virüsü etkilerini hala sürdürürken uzmanlar yeni bir hastalık konusunda uyardı. Hindistan’da 5-6 yaşlarında 82'den fazla çocuk, ciltte kırmızı kabarcıkların yanı sıra ateş, yorgunluk, kusma, ishale neden olan ve ‘domates gribi’ adı verilen yeni bir virüsten etkilendi. Peki, domates gribi nedir, neden olur? Domates gribi nasıl tedavi edilir? İşte merak edilenler…