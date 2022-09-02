Türkiye Gazetesi

'Borsa Kralı' lakaplı iş insanı canlı yayında fenalaşınca olan oldu. Önceki gün televizyon programına uzaktan bağlanarak değerlendirmelerde bulunduğu sırada kendisini iyi hissetmediği için yayına devam edemeyeceğini belirten Ayan, evdeki yakınları tarafından SANKO Hastanesi'ne kaldırıldı.

Duran kalbi çalıştırılan Ayan, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

NASRULLAH AYAN KİMDİR?

1958 yılında Mardin'de doğdu. Çocukluğundan itibaren bakliyat ihracatı yapan babasının Mersin'deki işinde çalışmaya başladı. 1978'de aile şirketinin İzmir'de açılan ofisinin başına geçti.

1980 yılında İsviçre'ye, 1982'de de Singapur'a yerleşti. Burada şirket kurarak, bir süre çalıştı. 1987'de Türkinvest AOG (Asya Okyanusya Grubu) Menkul Kıymetler A.Ş’yi İsviçre'deki yatırımcılarla birlikte kurdu.

1992'de Tam Sigorta'yı, Hürriyet Grubu'ndan satın aldı. 1993'te borsadan topladığı hisselerle Çelik Halat Tel ve Sanayi A.Ş'nin yönetimini ele geçirdi. Aynı yıl Makro Borsa, Erciyes, İzibelli Menkul Değerler A. Ş. ile Sağlam Menkul Kıymetler A. Ş. isimli aracı kurumlarını satın aldı.

Bütün şirketlerini TF Trend Holding çatısı altında birleştirdi. İki çocuğu, İsviçre'de eğitim gördü. İsviçre'deki bankasının başına, ABD'de bulunan kuzeni Yunus Uca'yı getirdi. 2017 yılında "Borsa Kralı" adında da bir kitap kaleme aldı.

'Borsa Kralı' canlı yayında kalp krizi geçirip öldü 'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan, canlı yayında ekonomik gelişmeleri değerlendirirken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.