Türkiye Gazetesi

19 Kasım tarihinde 81 ilde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları ayrı ayrı yayımlandı. Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos’ta yayımlanmıştı.

Bakan Özer'in çarpıtılan sözleri üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama Dün sosyal medyada Milli Eğitim Bakanı Özer'in iki öğretmen adayına söylediği iddia edilen sözler üzerine bakanlıktan konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020’ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır” sözleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı 1651 personel alacak Milli Eğitim Bakanlığı, 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) personel alımı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan seçmeli ders tercihleriyle ilgili duyuru Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını açıkladı.