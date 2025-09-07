CHP'de pazartesi gerginliği: Vali Gül'den cezai yaptırım uyarısı

Mahkeme kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, pazartesi günü İstanbul CHP il binasında çalışmalara başlayacağını duyurmuştu. Kayyım kararı sonrası Tekin'in CHP binası girişinin engelleneceği iddiası ortaya atıldı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararı ile CHP'nin İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verildiğini hatırlattı.

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINMIŞTIR"

Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul'un, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulunun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesinin hukuken cezai yaptırım doğuracağını belirten Gül, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır. İstanbul'umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."

İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLER YASAKLANDI

Öte yandan İstanbul Valiliği, 10 Eylül tarihine kadar bazı ilçelerde her türlü eylem ve gösteriyi yasakladı. Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de miting, basın açıklaması, yürüyüş, stant ve pankart gibi tüm etkinlikler yasak kapsamına alındı.