Türkiye Gazetesi

Emrah Özcan - ANKARA

Tahıl Koridoru Anlaşması ile dünyadaki gıda krizinin çözümünde öncü olan Türkiye’nin, Rusya ile Batı arasında yaşanan enerji krizinin çözümünde de aktif rol alması gündemde. Özbekistan’ın Semerkant şehrinde bugün başlayacak Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİO) Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çantasındaki en önemli başlıklardan birinin bu konu olması bekleniyor.

AB LİDERLERİNİN GÖZÜ ERDOĞAN'DA

Bazı Avrupalı liderlerin enerji krizinin çözümü konusunda Erdoğan’dan yardım istediği öğrenilirken, zirvede liderlerle ikili görüşmeler yapacak olan Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le konuyu masaya yatıracağı belirtiliyor.

Rusya lideri Putin’in enerji krizi hakkında “Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak” sözleri sonrası Avrupa’da gözler ŞİO zirvesine çevrildi. Batılı liderler çözümü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabalarında görürken, bunu destekler bir açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den geldi. Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Balkan ülkeleri gezisi sırasında liderlerin Erdoğan’dan enerji krizi konusunda yardım istediklerini söyledi.

GÜNDEMDE RUS ÜRÜNLERİ VAR

Semerkant’ta iki gün sürecek zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin, enerji krizinin yanı sıra, 5 Temmuz’da Soçi’de varılan mutabakatların sonuçlarını da ele alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’den, Rus ürünlerinin Türkiye koordinasyonunda gemilerle tahıl koridorundan gönderilmesini talep edeceği belirtiliyor. Erdoğan-Putin zirvesinde ayrıca Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan, Özbekistan, Belarus, Moğolistan, İran ve Türkmenistan’ın katılacağı zirvede örgüte üye ülkeler arasında ticari-ekonomik, yatırım, turizm, kültürel ve insani alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik 20’den fazla anlaşma imzalanacak.

BM GENEL KURULUNDA KONUŞACAK

Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin ardından cumartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu için ABD’ye gidecek. BM Genel Kuruluna hitap edecek olan Erdoğan’ın Doğu Akdeniz, Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye ve Yunanistan başta olmak üzere birçok konuda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

New York’ta bir dizi görüşmeler de gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile de bir araya gelerek başta yeni F-16’ların temini ve modernizasyonu konusu olmak üzere iki ülke arasında çözüm bekleyen konuları değerlendirmesi öngörülüyor.