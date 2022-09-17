Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdıklarını açıklaması üzerine bu karara Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Kararın Kıbrıs'taki çözüm çabalarını olumsuz etkileyeceği ve Doğu Akdeniz'deki barışa zarar vereceği belirtilirken, kararın çerçevesinin genişletilmesi şiddetle kınandı.

Açıklamada, "ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın çerçevesini genişletmesini şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının söz konusu karara ilişkin tepkisini tümüyle destekliyoruz" denildi.

Ada’daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu kararın, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceğine dikkat çekilerek "Ada’da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir" ifadeleri kullanıldı.

DENGELİ POLİTİKAYA DAVET

"ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada’daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz" denilen açıklama şöyle devam etti:

"ABD dahil uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 Antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir.

Her halükarda Türkiye, garantör ülke sıfatıyla, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, gerekli adımları atmaya devam edecektir."

GKRYYE UYGULANAN AMBARGO

2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası ve 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında ABD’nin savunma malzemelerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ihracatına yönelik iki şart getirilmişti. Buna göre GKRY'nin kara para aklama ile mücadele düzenlemeleri yapması ve bunun denetlenmesi konusunda reformları uygulamada ABD ile iş birliği yaptığını raporlaması gerekiyor. Ayrıca GKRY’nin Rus askeri gemilerinin yakıt ikmali ve hizmet için limanlara erişimini engelleme konusundaki gerekli adımları attığını ve atmaya devam ettiğini bir kez bildirmesi isteniyor. Söz konusu iki şart yerine getirildiğinde ambargolar yıllık olarak kaldırılıyor.

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