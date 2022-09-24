Türkiye Gazetesi

İzmir’de düzenlenen CHP kampında konuşan Kılıçdaroğlu, partililere seslenerek destek istedi. CHP lideri “Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Artık karar verin. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum” dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’TAN DESTEK

Kemal Kılıçdaroğlu’un açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı adaylığı için isimleri dillendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan destek mesajları geldi. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Her koşulda Sayın Genel Başkan’ımızın yanındayım” derken, Yavaş “Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım” ifadesini kullandı.

SON NOKTAYI AKŞENER KOYAR

Kılıçdaroğlu’nun çıkışına ittifak ortağı İyi Parti de sessiz kalmadı. İyi Parti lideri Meral Akşener’in danışmanı Fatih Demirkol, sosyal medya hesabından adaylık konusunda son noktayı Akşener’in koyacağını söyledi. Akşener’in bir diğer danışmanı Zekai Kaya da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Benim Cumhurbaşkanı adayım Sayın Genel Başkan’ım Meral Akşener’dir. Tabutu yerde kalsın vefayı unutanın” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'benimle misiniz' sorusuna CHP'den destek, İYİ Parti'den mesaj CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de partisi tarafından düzenlenen bir toplantıda "Gerçekten benimle misiniz?" ifadesini kullanması CHP'de yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sonrası CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı sosyal medya hesapları üzerinden destek mesajı yayınladı. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Fatih Demirkol'dan ise çarpıcı bir paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu o afişin önünde poz verdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Elâzığ’da, kendisini eleştiren afişlerden birinin önünde fotoğraf çektirdi.