Türkiye Gazetesi

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Mersin’in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen ve bir polisin şehit olduğu, ikisi polis dört kişinin yaralandığı hain saldırıda etkisiz hâle getirilen Zozan Tolan kod adlı terörist Dilşah Ercan’ın, CHP tarafından hazırlanan ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda ‘mağdur gazeteci’ olarak gösterildiği ortaya çıktı.

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafından 2012’de hazırlanan ve 2013 yılında kamuoyuna açıklanan “Cumhuriyet Halk Partisi Tutuklu Gazeteciler Raporu Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye” başlıklı raporda yer alan “Tutuklu Ve Hükümlü Gazeteciler Tablosu”nda 71 kişinin adı yer alıyor. Terörist Dilşah Ercan listenin 10. sırasında bulunuyor. Raporda, Dilşah Ercan’ın Azadiya Welat gazetesinde çalıştığı, (PKK) örgüt üyeliğinden hüküm giydiği ve Aliağa Şakran Cezaevinde olduğu bilgisi yer alıyor. 71 kişilik listede 46 kişinin ‘PKK’, 9 kişinin ‘DHKP-C’, 5 kişinin ‘MLKP’, 5 kişinin Ergenekon diğerlerinin de ‘Direniş Hareketi’, ‘Devrimci Karargâh’ ve İBDA-C gibi terör örgütlerine üye olmaktan suçlandığı, tutuklu ve hükümlü oldukları belirtiliyor.

CHP’nin raporuna AK Parti’den tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ “Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP’si bu olay için de “Bir gazeteci öldürüldü” derse şaşırmayacağız” diye konuştu. Grup başkan vekili Bülent Turan “Polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist, CHP’nin ‘Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi TR’ raporunda ‘gazeteci’ olarak yer almadı mı?! Ülkemizi dünyaya bunlarla şikayet etmediniz mi?! Bir değil iki değil” dedi.

MHP’li Olcay Kılavuz ise “Mersin’de polisevine saldırıyı düzenleyen, CHP’nin sözde ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda gazeteci olduğunu iddia ettiği PKK’lı terörist Dilşah Ercan!… CHP HDPKK ile omuz omuza, kol kola yürümektedir. CHP artık Türkiye için bir millî güvenlik sorunudur” ifadelerini kullandı. Tepkilerin ardından raporu hazırlayan isimlerden CHP’li Özgür Özel, skandal bir savunma yaptı. Yaşananların algı operasyonu olduğunu belirterek “11 yıl sonra terörist olacağını nereden bilebilirim” demekle yetindi.

KANDİL’DE EĞİTİM ALMIŞ

Terörist Ercan’ın PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde yer aldığı, terör örgütündeki faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak’ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Mersin’de polisevine hain saldırıda teröristlerden birinin kimliği tespit edildi Dün akşam saatlerinde Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi’ne PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleşti. Hain saldırıda 1 polisimiz şehit oldu. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi. Teröristin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

BU İLK DEĞİL

CHP Mersin’de polise saldıran Dilşah Ercan gibi bazı teröristleri daha önce de mağdur gibi göstermişti. O isimlerden bazıları şunlar:

> ELİF SULTAN KALSEN: Vatan Emniyet Müdürlüğüne düzenlediği saldırıda öldürülen Elif Sultan Kalsen, ‘Örgüt propagandası’ suçlamasıyla cezaevine girmişti. Kalsen’e gönderilen kitapların cezaevince kabul edilmemesi CHP’nin “İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nda” yer almıştı.

> BERNA YILMAZ: 2016 yılında İstanbul Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne silahlı ve el bombalı saldırıda bulunan iki terörist, saklandıkları apartmana düzenlenen operasyonda etkisiz hâle getirilmişti. İki saldırgandan birinin terör örgütü DHKP/C üyesi Berna Yılmaz olduğu belirlenmişti. Çevik Kuvvet otobüsüne el bombalı ve silahlı saldırı düzenleyen teröristlerden Yılmaz’a, ’Roman Açılımı’ toplantısında protesto eylemi yaparak tutuklanması sonrası, dönemin CHP’li milletvekilleri arka çıkmıştı.

> ÖZGE AYDIN: 3 Aralık 2012’de CHP’li Veli Ağbaba ve Nurettin Demir, altı aydır tutuklu bulunan tıp fakültesi öğrencilerinin aileleriyle TBMM’de basın toplantısı düzenlemişti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Aydın kürsüye gelmiş ve konuşma yapmıştı. YPG/PKK saflarında silah eğitimi alan ‘Ceren Güneş’ kod adlı Özge Aydın, 3 Kasım 2019’da Suriye’de etkisiz hâle getirilmişti.

> MULLA ZİNCİR - EYLEM YÜCEL: 2019 yılında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı ziyaret edeceklerini söyleyerek TBMM ziyaretçi kabul salonuna gelen Mulla Zincir ve Eylem Yücel isimli teröristler Meclis çalışanını rehin almak istemiş, güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu etkisiz hâle getirilmişti.

NEDEN MERSİN?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi’ndeki polisevine giderek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Terör örgütlerinin Türkiye üzerinde oyun kurmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Soylu “İki kadın terörist, çantalarıyla birlikte anlaşılıyor ki, daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen orda polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken hemen bu bölgeye yakın dört bekçi arkadaşımız bir araçla acil bir şekilde intikal ettikten sonra iki teröristle birlikte onlar da çatışmaya gidiyorlar. İki kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyor. Ardından çatışma devam ederken kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar” dedi. Bir gazetecinin “Hedef neden Mersin olabilir?” sorusuna Soylu “Bir sebebi var, onu söyleriz daha sonra” dedi.

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