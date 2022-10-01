Türkiye Gazetesi

2-9 Ekim tarihlerinde İran'dan doğalgaz teslimatı yapılamayacağı bildiren BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "İran-Türkiye Doğalgaz Boru hattında 02-09/10/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan planlı bakın-orarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca gaz teslimatı yapılamayacaktır" denildi.

Açıklamada planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun öngörülmediği ifade edildi.

BOTAŞ doğal gaz toptan satış tarifesinde yeni karar: 1 Ekim'de başlıyor BOTAŞ'ın, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere doğal gaz satış fiyatlarında yeni karar alındığını duyurdu. Artık toptan satışta EPİAŞ tarafından işletilen Türkiye Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda belirlenen günlük referans fiyatının baz alınmaya başlanacağını açıklandı.

TEI ile BOTAŞ arasındaki dev anlaşmada imzalar atıldı TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) arasında iş birliği anlaşması imzalandı. BOTAŞ ile TEI arasındaki anlaşmaya göre, BOTAŞ, envanterinde bulunan tüm gaz türbinleri için mühendislik desteği verilmesi, yerlileştirme, yenileştirme ve verimlilik çerçevesinde yapılacak çalışmalar ile bakım ve servis konularında destek verecek.

BOTAŞ duyurdu: Doğal gaza yüzde 30 zam yapıldı 01 Haziran 2022 tarihinden itibaren sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 10.23, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 16.28, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 30 oranında artış yapıldığı duyuruldu.