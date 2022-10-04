Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG/PKK, silahlı kadrosu için işgal ettiği bölgelerde çocukları kullanmaya devam ediyor. Öyle ki; Bağımsız Kürt Rabıtası Sözcüsü Redor El Ahmet, yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Aynularab'a bağlı Helenç köyünden 15 yaşındaki Büşra E.K.B'yi kaçırdığını söyledi.

AİLELERİYLE İLETİŞİM KURMALARINA İZİN VERİLMİYOR

YPG/PKK'ya bağlı sözde "Devrimci Gençlik" terör grubunun kız çocuğunu bir hafta önce kaçırdığını belirten Ahmet, kaçırılan çocuğun kalp hastası olduğunu ifade etti.

Teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.

YPG/PKK, 2021 YILINDA 221 ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, YPG/PKK'nın kolu olan ve ABD'nin kurdurduğu "İç Asayiş Güçleri" adlı terör örgütü türevinin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığı, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

YPG/PKK'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içerisinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.

DEAŞ militanları Kerkük'te bir çocuğu kaçırdı Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te bulunan bir köye saldırıp muhtarın evini bombaladı. Militanlar ardından bir çocuğu da kaçırıp olay yerinden ayrıldı.

PKK'nın kaçırdığı oğlu için pes etmedi: Dağa çıkacağını öğrenince ihbar etti Terör örgütü PKK'nın türlü yalanlar kandırarak kaçırdığı M.K'nın babası oğlunu teröristlerin elinden kurtarmak için pes etmedi. Oğlunu terör örgütünün eline vermemek için direnen baba, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı, Mardin üzerinden dağa çıkan oğlu ve diğer iki kişiyi ihbar etti.

Önce eğitim veriyor, sonra cepheye sürüyor: PKK, 1 ayda 600 çocuk kaçırdı Teröristler çocuk kaçırmak için hususi birim kurdu. Kaçırılan çocuklar kimsenin giremediği özel kamplarda ideolojik eğitime tabi tutuyor. Bununla da yetinmeyen hainler, DEAŞ kamplarındaki öksüz çocukları toplayıp önce silah eğitimi verip sonra cepheye sürüyor.