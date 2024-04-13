Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > ABD'den PKK'nın yardım çağrısına destek! 200 radyasyon füzesi ile hava savunma sistemleri gönderildi

ABD'den PKK'nın yardım çağrısına destek! 200 radyasyon füzesi ile hava savunma sistemleri gönderildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;den PKK&#039;nın yardım çağrısına destek! 200 radyasyon füzesi ile hava savunma sistemleri gönderildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde darbe üstüne darbe indirdiği PKK'nın imdadına yine ABD yetişti. Tam 200 radyasyon füzesi ile 2 hava savunma sistemini PKK'ya gönderen ABD, Türkiye'yi dolaylı yoldan yine hedef aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerçekleştirdiği operasyonlarla Irak'ın kuzeyini PKK'ya dar ederken, terör örgütünün imdat çağrılarına yanıt yine ABD'den geldi.

İlgili Haberler

ABD'DEN PKK'YA SKANDAL DESTEK!

ABD'den PKK'ya göz göre göre destek geldi. Şimdiye kadar bölgede binlerce teröristi eğiten ABD, PKK'ya 2 hava savunma sistemi gönderdi.

ABD, PKK'ya can suyu oldu! 200 radyasyon füzesi ile hava savunma sistemleri gönderildi - 1. Resim

200 RADYASYON FÜZESİ YOLLANDI

Bunun yanı sıra ABD, PKK'ya 200 adet radyasyon füzesi de yollayarak Türkiye'yi adeta hedef aldı. ABD'nin terör örgütüne verdiği açık destek, Türkiye'de tepkiye yol açtı.

ABD SİSTEMLERİ GARA'YA KURULDU

ABD'nin PKK'ya gönderdiği hava savunma sistemleri, Türkiye'nin operasyonlarını engellemek adına Gara'ya konuşlandı. ABD, daha önce de PKK'ya gönderdiği tırlar dolusu mühimmat ile tepki çekmişti.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balon balığı avlayanlara ödenecek tutar belli oldu - GündemBalon balığı avlayanlara ödenecek tutar belli olduÇaresizce beklediler! Teleferikte mahsur kalanlar böyle kurtarıldı - GündemTeleferikte kalanlar böyle kurtarıldıBayram tatilinin acı bilançosu artıyor! 7 günde 55 kişi hayatını kaybetti - GündemBayram tatilinin acı bilançosu artıyor!Antalya'da teleferik faciası: Manzarayı izlerken kaza anını böyle kaydetti! - GündemManzarayı izlerken kaza anını böyle kaydetti!Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - GündemIrak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiİstanbul ve Ankara'ya kamyon girişleri yasaklanmıştı! Bu ürünleri taşıyanlar muaf olacak - GündemBu ürünleri taşıyanlar muaf olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...