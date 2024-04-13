ABD'den PKK'nın yardım çağrısına destek! 200 radyasyon füzesi ile hava savunma sistemleri gönderildi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde darbe üstüne darbe indirdiği PKK'nın imdadına yine ABD yetişti. Tam 200 radyasyon füzesi ile 2 hava savunma sistemini PKK'ya gönderen ABD, Türkiye'yi dolaylı yoldan yine hedef aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerçekleştirdiği operasyonlarla Irak'ın kuzeyini PKK'ya dar ederken, terör örgütünün imdat çağrılarına yanıt yine ABD'den geldi.
ABD'DEN PKK'YA SKANDAL DESTEK!
ABD'den PKK'ya göz göre göre destek geldi. Şimdiye kadar bölgede binlerce teröristi eğiten ABD, PKK'ya 2 hava savunma sistemi gönderdi.
200 RADYASYON FÜZESİ YOLLANDI
Bunun yanı sıra ABD, PKK'ya 200 adet radyasyon füzesi de yollayarak Türkiye'yi adeta hedef aldı. ABD'nin terör örgütüne verdiği açık destek, Türkiye'de tepkiye yol açtı.
ABD SİSTEMLERİ GARA'YA KURULDU
ABD'nin PKK'ya gönderdiği hava savunma sistemleri, Türkiye'nin operasyonlarını engellemek adına Gara'ya konuşlandı. ABD, daha önce de PKK'ya gönderdiği tırlar dolusu mühimmat ile tepki çekmişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi