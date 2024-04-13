ABD'den PKK'nın yardım çağrısına destek! 200 radyasyon füzesi ile hava savunma sistemleri gönderildi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Nisan 2024 12:25 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 12:36 - Güncelleme:

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Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde darbe üstüne darbe indirdiği PKK'nın imdadına yine ABD yetişti. Tam 200 radyasyon füzesi ile 2 hava savunma sistemini PKK'ya gönderen ABD, Türkiye'yi dolaylı yoldan yine hedef aldı.