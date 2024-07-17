ABD'deki başkanlık seçiminde Elon Musk'tan ibreyi Trump'a çevirecek tarihi destek

ABD'deki başkanlık yarışı Trump'a yapılan suikast sonrasında kızışmaya devam ediyor. Elon Musk, Trump'a desteğini ilk kez netleştirirken, Wall Street Journal 45 milyon dolarlık destek sağlayacağını da iddia etti.

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Suikast girişiminden yara alarak kurtulan ABD Başkan adayı Donald Trump'a bir destek de Elon Musk'tan geldi. Wall Street Journal'ın haberine göre Musk, Trump için servet harcayacak.

MUSK'TAN TRUMP HAMLESİ

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edildi.

(WSJ), konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, milyarder Musk'ın, Trump için çalışan komiteye sağlayacağı bağışlara temmuz ayında başlayacağını belirttiği ileri sürüldü.

Haberde, başkanlık için yarışan Trump'ı destekleyen Musk'ın, Trump yanlısı siyasi eylem komitelerinden biri olan America PAC'e ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planladığı iddia edildi.

Öte yandan, Musk'ın isminin, grubun 15 Temmuz'da yaptığı ve 8 milyon dolardan fazla bağış topladığını gösteren belgede yer almadığı ifade edilirken, Musk'ın söz konusu WSJ haberine yönelik yaptığı mizahi paylaşım da takipçileri tarafından haberi yalanladığı şeklinde yorumlandı.

America PAC adlı grubun diğer destekçileri arasında veri madenciliği ve gözetim şirketi Palantir Technologies'in kurucu ortağı Joe Lonsdale, yatırımcı Winklevoss ikiz kardeşler, ABD'nin eski Kanada Büyükelçisi Kelly Craft ve kömür üreticisi Alliance Resource Partners'ın Üst Yöneticisi (CEO) olan eşi Joe Craft yer alıyor.

MUSK, TRUMP'A DESTEĞİNİ NETLEŞTİRDİ

Musk, 14 Temmuz'da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, suikast girişiminde bulunulan eski Başkan'ı ilk kez açıkça destekledi.

Musk, paylaşımda, "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum." ifadesini kullandı.