Trump'a suikastta İran'ın parmağı var mı? ABD'nin aldığı istihbarat dünyayı salladı

ABD Başkan adayı Trump'a yapılan suikast hakkında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkarken, farklı iddialar da gündem olmaya devam ediyor. ABD'li yetkililerin, İran’ın, Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edindiği belirtildi.

5 Kasım'daki ABD Başkanlığı Seçimleri için mitinglerine devam eden Donald Trump, Pensilvanya'da silahlı saldırıya uğradı. Trump'a yapılan suikast girişiminin ardından detaylar tek tek ortaya çıkıyor.

CROOKS BİR GÜN ÖNCE TALİM YAPMIŞ

ABD’de başkan adayı Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırgan Thomas Matthew Crooks’un (20), saldırıya nasıl hazırlandığına dair ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Crooks saldırıdan önceki gün önce atış poligonuna giderek atış talimi yaptı. Daha sonra bir ev ve bahçe gereçleri mağazasından merdiven satın aldı.

Son olarak ise bir silah dükkânına uğrayıp 50 adet mermi aldı. Aracını mitingin yapılacağı bölgeye süren Cro-oks, saldırıyı gerçekleştirdiği binanın çatısına çıkarak Trump’a ateş açtı.

SUİKAST HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İRAN İDDİASI

Bununla beraber CNN’in haberine göre, ABD’li yetkililerin, İran’ın, ABD eski Başkanı Donald Trump’a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edindiği, bunun ardından ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump’ı korumaya yönelik ilave tedbirler aldığı iddia edildi.

Ayrıca kaynak-lar, Crooks’un bu komployla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığını kaydetti.

ABD POLİSİ DE O BİNADAYDI

Öte yandan ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle, Trump’a suikast girişiminde bulunan şüphelinin ateş açtığı binanın güvenliğini sağlamakla yerel polisin görevlendirildiğini ve saldırgan çatıdayken polislerin binanın içinde bulunduğunu söyledi.

Konuyla alakalı Cheatle, “O binada yerel polis yetkilileri vardı. Bölgede binanın dış çevresinden sorumlu polis bulunuyordu. Henüz bütün ayrıntılara sahip değilim ama çok kısa bir süreydi. O kişiyi aramak, bulmak, kimliğini tespit etmek ve nihayetinde etkisiz hale getirmek çok kısa bir süre içinde gerçekleşti” dedi.