Gündeme bomba gibi düştü... Trump'ın Kennedy Jr. ile yaptığı gizli telefon görüşmesi sızdırıldı!

5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Donald Trump ile yüzde 9 oy potansiyeli olan bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr.'ın telefon görüşmesi internete sızdırıldı. Görüşme, Trump'ın seçimde desteğe 'göz kırpması' olarak değerlendirildi. Videoyla ilgili açıklama yapan Kennedy Jr., "Bunun paylaşılmasından dolayı utanç duyuyorum. Trump'tan özür diledim" diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitingde suikast girişimine uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından saldırıyı 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'ın düzenlediğini ve şahsın öldürüldüğünü bildirmişti.

TRUMP'IN GİZLİ GÖRÜŞMESİ SIZDIRILDI

Öte yandan, bugün ABD basınında yayınlanan bir video gündem oldu. Kasım seçimlerinde aday olan Trump, kendisini 'demokrat' olarak tanımlayan ve Kasım seçimlerinde Trump'a karşı bağımsız olarak yarışacak olan Robert F. Kennedy Jr. ile yaptığı telefon görüşmesi internete düştü.

KENNEDY JR. ÖZÜR DİLEDİ

Görüşmenin geniş kitlelere ulaşmasının ardından Kennedy Jr. açıklama yaptı ve "Trump aradığı sırada bir çekimdeydim. Kameramandan kaydı derhal durdurmasını istemeliydim. Bunun paylaşılmasından dolayı utanç duyuyorum. Trump'tan özür diledim" diye konuştu.

"KURŞUN DÜNYANIN EN BÜYÜK SİVRİSİNEĞİ GİBİYDİ"

Videoda, 1963 yılında suikast sonucu öldürülen 25'inci ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni olan Robert F. Kennedy Jr., Trump ile suikast girişimini konuşuyor. Trump, suikast girişiminde kulağını sıyıran kurşunu 'dünyanın en büyük sivrisineğine' benzetiyor.

Trump ayrıca aşı karşıtı olarak bilinen Kennedy Jr.'a aşılarla ilgili eleştirilerini dile getiriyor. Aşılama sisteminin "tamamında bir sorun olduğunu" söyleyen Trump, "Bebeklere büyük aşı kokteylleri verildiğini ve bunun radikal değişikliklere neden olduğunu iddia ederek "Sana katılıyorum dostum. Tüm bu sistemde bir sorun var" ifadelerini kullanıyor.

KENNEDY'NİN TRUMP'I DESTEKLEMESİ SEÇİMİN SONUCUNU DEĞİŞTİREBİLİR

ABD basınında geniş yankı bulan videoda, Trump Biden'a da atıfta bulunarak, "Bence bu sizin için çok iyi. Biz kazanacağız. Kazanacağız. Biz 'bu adamdan' çok öndeyiz" ifadelerini kullandı. Trump'ın bu sözleri seçimde Kennedy'den gelecek desteğe 'göz kırpma' olarak yorumlandı.

Öte yandan, haberlerde bağımsız aday Kennedy Jr.'ın yaklaşık yüzde 9 oy alma potansiyeline dikkat çekildi. Haberlerde, Kennedy Jr.'ın, farkların son derece az olduğu başkanlık yarışında bir adayı desteklemesinin önemli bir etki yapacağının altı çizildi.

Geçen ay Biden ile canlı yayında 'kapışan' Trump'ın rakibine en az 2 puan fark attığı belirtiliyor.