Tartışmayı kim kazandı? Biden zorlandı, "Trump için açık zafer" yorumları yapıldı

5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimi öncesi Biden ve Trump kozlarını canlı yayında paylaştı. İki isim daha çok kişisel konular üzerinden birbirine saldırırken özellikle Biden'ın sık sık duraksaması, uzun uzun düşünmesi ve bazı önemli bilgileri hatırlayamaması dikkat çekti. Yapılan yorumlarda program için "Trump için açık bir zafer" dendi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaştı. Trump program boyunca rakibine karşı net bir üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci kez adaylık için yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyemedi.

BIDEN'IN DURGUNLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Biden ve Trump, CNN’nin Atlanta’daki stüdyosunda sahneye birbirini selamlamadan ve el sıkışmadan çıktı. Trump, kendisine sorulan hemen bütün sorularda sözü düzensiz göçmenlere getirerek, “Bizim zamanımızda sınırlarımız tarihin en güvenli sınırıydı. Şimdi, katillerin, teröristlerin akın ettiği en güvensiz sınır haline geldi.” şeklinde konuştu.

Biden ise Trump’ın iddialarını yalanlayarak, bunları doğrulayacak hiçbir veri olmadığını belirtti ve ABD’nin göçmen politikası nedeniyle dünyanın en büyük ekonomisine sahip olduğunu, sınırdan geçen düzensiz göçmenlere düzenleme getirmek için de partiler üstü çalıştıklarını ifade etti. Canlı yayında iki rakibin, birbirlerinin iddialarına kafa sallayarak ve gülümseyerek karşı çıktığı görülürken, Biden’ın tartışma boyunca durgun görünmesi ve sesindeki kısıklık da dikkatlerden kaçmadı.

BIDEN: TRUMP BENDEN SADECE 3 YAŞ KÜÇÜK

Biden, yaşı ve sağlık durumu ile ilgili soruya da “Kariyerimin yarısını siyasetin en genç insanı olmakla eleştirilerek geçirdim, ABD Senatosu'na seçilen en genç ikinci kişiydim ve şimdi en yaşlısıyım. Bu adam (Trump) benden üç yaş daha genç ama çok daha az yetenekli. Bence sadece kayıtlara bakın. Ne yaptığımı görün.” cevabını verdi.

"BIDEN TOPU 40 METRE ÖTEYE VURAMAZ"

Trump ise aynı soruya, iki defa zihin sağlığını gösteren bilişsel test aldığını ve bunları kamuya açıkladığını dile getirerek, “Bu (Biden) ise hiçbirini almadı. Onun sadece bir tane almasını, en kolayını almasını görmek isterdim.” ifadelerini kullandı.

Trump, iki ayrı golf şampiyonluğu bulunduğuna da işaret ederek, “Bunu yapabilmek için akıllı olmanız ve topa uzun bir mesafeden vurabilmeniz gerekir. Ben bunu yapıyorum. Biden bunu yapamaz, topu 40 metre öteye vuramaz.” diye konuştu.

"BİZİ 3. DÜNYA SAVAŞI'NA SÜRÜKLEYECEK"

CNN sunucusunun, kasımdaki seçim sonuçlarını ne olursa olsun kabul edip etmeyeceği ve siyasi şiddetti reddetmeyi taahhüt etmesi konusundaki bir sorusuna Trump, “Eğer seçimler adil ve özgür bir şekilde olursa.” diye cevap verdi.

Trump, Biden çok kötü bir başkan olduğu için tekrar aday olduğunu savunarak şöyle devam etti: “Burada olmamın tek nedeni, onun çok kötü bir başkan olması. Ben Amerika'yı yeniden muhteşem yapacağım. Şu anda onun yüzünden başarısız bir milletiz. Politikaları o kadar kötü ki askeri politikaları çılgınca. Bunlar onun asla bitmeyecek savaşları. Bizi 3. Dünya Savaşı'na sürükleyecek ve biz 3. Dünya Savaşı'na herkesin hayal edebileceğinden daha yakınız. 3. Dünya Savaşı'na çok ama çok yakınız ve (Biden) bizi oraya götürüyor.”

BIDEN'I ZORLAYAN NOKTALAR

Program dünyada yankı uyandırırken, iki siyasetçinin cevapları ve tavırları uzun uzun analiz edildi. Sık sık duraksayan, bazı bilgileri hatırlamakta zorlanan Biden; uzun aralıklarla sessiz kaldı, gözlerini kaçırdı. Bölünmüş ekran iki isme de rahatlık sağlar gibi görünse de Biden'ın Trump'a karşı yeteri kadar hazırcevap olamadığı görüldü.

CNN'e konuşan Biden'ın eski iletişim direktörü Kate Bedingfield, "Bu Joe Biden için iyi bir münazara değildi" ifadelerini kullandı. New York Times da aynı durumu işaret eden analizlere yer verdi. BBC Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher Biden'ın konuşmalarının net olmadığını söyledi. Eski bir Cumhuriyetçi kongre üyesi olan Rodney Davis ise "Başkan Trump için açık bir zafer" dedi.