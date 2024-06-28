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Haberler > Dünya > Biden konuşamadı, Trump çileden çıktı: Bunda başkanlık yapacak akıl yok

Biden konuşamadı, Trump çileden çıktı: Bunda başkanlık yapacak akıl yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de 5 Kasım'daki seçimde başkan olabilmek için yarışacak Demokrat Partili Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, açık oturumda karşı karşıya geldi. Canlı yayınlanan programda Biden'in soruyu karıştırması ve söylediklerinin anlaşılmaması dikkat çekti. Duruma daha fazla tahammül edemeyen Trump ise 'Bunun başkanlık yapabilecek aklı yok' dedi.

CNN'in ev sahipliğinde Atlanta'da gerçekleşen yayının, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Programa seyirci alınmaması dikkat çekti.  Jake Tapper ve Dana Bash oturumu yöneten isimler oldu. Münazarada ilk sözü Başkan Joe Biden aldı. Son söz hakkı ise Donald Trump'a aitti. Sahneye çıkan ikili, kürsülerine gitmeden el sıkıştı. 

Biden konuşamadı, Trump çileden çıktı: Bunda başkanlık yapacak akıl yok - 1. Resim

BİDEN SORUYU ANLAMADI

ABD basını, Biden'ın ve ekibinin amacının 'sosyal medyada dolaşan birkaç dakikalık videolarda elde edilen kötü izlenimleri yıkmak' olduğunu yazdı. Biden, son zamanlarda zihinsel sağlığı ile ilgili iddialar ile gündemde. Programda Biden, sorulan bir soruyu anlamadı. ABD Başkanı'nın kendi kendine bir şeyler söylemesi dikkat çekerken ağzından çıkanları anlayan olmadı. 

"BUNDA BAŞKANLIK YAPACAK AKIL YOK"

Rakibinin zor anları karşısında şaşkına dönen Trump ise uzun süre söylenilenleri anlamaya çalıştı. Daha fazla dayanamayan Trump programın ilerleyen dakikalarında Biden'a 'Bunun başkanlık yapabilecek aklı yok' dedi.

ABD basını, Biden'ın ve ekibinin amacının 'sosyal medyada dolaşan birkaç dakikalık videolarda elde edilen kötü izlenimleri yıkmak' olduğunu yazdı. Biden, son zamanlarda zihinsel sağlığı ile ilgili iddialar ile gündemde. 

Biden konuşamadı, Trump çileden çıktı: Bunda başkanlık yapacak akıl yok - 2. Resim

Biden ve Trump, en son 2020 Başkanlık Seçimi için 22 Ekim 2020'de yüz yüze canlı yayında tartışmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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