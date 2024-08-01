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Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in öldürdüğü anneannesi defnedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi toprağa verildi.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in dün silahla öldürdüğü anneannesi Leyla Çetiner için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

DERVİŞOĞLU DA KATILDI

Cenazeye, Şener ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Taner Yıldız, Lütfi Elvan ve eski Anayasa Başkanı Haşim Kılıç katıldı.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in öldürdüğü anneannesi defnedildi - 1. Resim

Cenazede eski Bakan Abdüllatif Şener, taziyeleri kabul etti. Çetiner'in cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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