Aci ailesi ile Eylem Tok arasında yeni gelişme! Mahkemeye karşılıklı dilekçeler sunuldu

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın ardından oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran ve ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok'un avukatları, Türkiye'ye dönmesi halinde hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istedi. Tok'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep eden avukatların dilekçesine Aci ailesinin avukatından itiraz geldi.

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İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçıran ve burada tutuklu bulunan Eylem Tok'un Türkiye'deki yargı sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Tok'un avukatları, Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçeyle müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

"YAKALAMA KARARI KALDIRILSIN" TALEBİ

Eylem Tok'un avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, müvekkillerinin Türkiye'ye iade kararına karşı yaptığı istinaf başvurusundan feragat edeceği ve duruşma öncesinde Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatarak mahkemede hazır bulunacağı belirtildi.

Dilekçede, "Müvekkil Türkiye'ye geldiğinde mahkemenizce yapılacak olan duruşmada hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir. Bu doğrultuda müvekkil hakkında uygun görülecek nakdi teminat ve aynı kanun maddesinde düzenlenen diğer tedbirler uygulanmak üzere adli kontrolle salıverilmesine karar verilmesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ACİ AİLESİNİN AVUKATINDAN TALEBE İTİRAZ

Öte yandan Oğuz Murat Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan da mahkemeye sunduğu dilekçeyle Tok'un avukatlarının talebine itiraz etti. Dilekçede, sanığın Türkiye'ye iade kararına karşı yaptığı istinaf başvurusundan feragat edeceği, dönüş işlemlerini başlatacağı ve duruşmada hazır bulunacağı yönündeki açıklamaların henüz gerçekleşmiş somut işlemlere dayanmadığı vurgulandı.

Tok'un Türkiye'ye döneceğine ilişkin beyanlarının geleceğe yönelik açıklamalardan ibaret olduğunu belirten Aci ailesinin avukatı, bu ifadelerin sanığın kesin olarak Türkiye'ye döneceğini veya yargılama sürecinde hazır bulunacağını garanti etmediğini kaydetti.

Eylem Tok

Dilekçede, istinaf başvurusundan feragat edilmesine ilişkin açıklamanın da henüz gerçekleşmiş bir işlem olmadığına dikkat çekildi. Sanığın Türkiye'ye döneceğine ilişkin beyanlarının tek başına hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını haklı kılmayacağı ifade edildi.

Aci ailesinin avukatı, mevcut hukuki durum ve yargılamanın güvenliği dikkate alınarak Eylem Tok hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması yönündeki taleplerin reddedilmesini istedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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