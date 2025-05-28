Açılışını kendisi yapmıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Laçın Havalimanı" paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı 28 Mayıs 2025 23:08 - Güncelleme: 28 Mayıs 2025 23:15 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte açılışını yaptığı Laçın Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin simgesi olduğunu belirterek, havalimanının Azerbaycan ve bölge için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile açılışını yaptığı Laçın Uluslararası Havalimanı'nın, Azerbaycan'a ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim İlham Aliyev ile birlikte bugün açılışını yaptığımız, Türkiye-Azerbaycan dostluğunun, kardeşliğinin nişanelerinden biri olan Laçın Havalimanımız, Can Azerbaycan'a ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir