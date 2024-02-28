Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası

MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada yargılanan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül’ü ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Erdem Gül

YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEMİŞTİ

2019'dan beri Adalar Belediye Başkanlığı yapan Gül, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmedi. Gül'ün yerine başkan adayı olarak Ali Ercan Akpolat gösterildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Adana ve Hatay'da, Ocak 2014'te durdurulan MİT tırlarına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada 15 Mayıs 2019 tarihinde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmişti. Erdem Gül hakkında ise "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilmişti.

Bu karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince (BAM) onanmıştı. Ancak onama kararına İstanbul BAM Cumhuriyet savcısı ve Berberoğlu'nun avukatının itiraz etmesi üzerine dosya bu kez Yargıtay'a gönderilmişti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise Berberoğlu ve Gül hakkında yerel mahkemenin kararının bozulmasına karar vermişti. Bozma kararında milletvekili dokunulmazlığını kaybeden Enis Berberoğlu'nun yeniden seçildiği ve halen İstanbul Milletvekili olarak görev yaptığı hatırlatılarak Anayasa'nın emredici hükmü gereği dokunulmazlığı tekrar kazandığı belirtilmişti. Berberoğlu hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince 'durma kararı' verilmesi gerektiği kaydedildi.

Erdem Gül yönünden ise "Örgüte yardım" ya da "Örgüt adına suç işleme" suçundan da cezalandırılması gerekip gerekmediği tartışılmadan delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek eylemin sadece "Soruşturmanın gizliliği ihlal" suçunu oluşturduğu ve Basın Kanunu'nun 26/1 maddesinde öngörülen 4 aylık süreden sonra davanın açıldığı ve düşme kararı verildiği ifade edilmişti. Yargıtay'ın bozması sonrasında Enis Berberoğlu ve Erdem Gül, 13 Eylül 2023'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında milletvekili seçilmesi gerekçesiyle yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına, Erdem Gül hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar vermişti.