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    • Feryatlarla defnedildi! Samet Güdük'ü öldüren saldırgan adliyede çark etti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adana, Adana Büyükşehir Belediyesi, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana Büyükşehir Belediyesi binasında dün silahla öldürülen Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, bugün gözyaşları içinde defnedildi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı ise "Beni dolandırdı, alacağım vardı vermedi. Sinirlendim vurdum. Pişmanım, aklımda vurmak yoktu, sinirlenip vurdum." dedi.

    Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, dün makamında tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Mikail G. de Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olmuştu.

    GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Adana'da dün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük için belediye binası önünde tören düzenlendi. Güdük'ün eşi Duygu, annesi Aysel, babası İsmail Güdük ile yakınları ve mesai arkadaşları törende üzüntü yaşadı. Aile üyelerinin ağıtları yürekleri dağladı. Baba İsmail, "Kalk oğlum, oğlun seni bekliyor. Ölüm sana yakışmıyor. Bırakın evladımın yüzünü öpeyim" diyerek ağlarken eşi Gizem, "Ben şimdi ne yapacağım" diyerek, oğlu Demir ise "Babam" diyerek ağladı. 

    Feryatlarla defnedildi! Samet Güdük'ü öldüren saldırgan adliyede çark etti

    "AKLIMDA VURMAK YOKTU, KORKUTACAKTIM"

    Güdük'ü öldürdükten sonra Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olan Mikail G'nin de işlemleri tamamlandı. Şüpheli Mikail Güvenir emniyetteki ifadesinde, "Beni dolandırdı, alacağım vardı vermedi. Sinirlendim vurdum. Pişmanım, aklımda vurmak yoktu, sinirlenip vurdum. Öldürmek istemiyordum, korkutacaktım sadece” dediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk oldu.

    Feryatlarla defnedildi! Samet Güdük'ü öldüren saldırgan adliyede çark etti

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AdanaAdana Büyükşehir Belediyesi
    Haberler > Gündem > Feryatlarla defnedildi! Samet Güdük'ü öldüren saldırgan adliyede çark etti
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