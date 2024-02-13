Feryatlarla defnedildi! Samet Güdük'ü öldüren saldırgan adliyede çark etti

Adana Büyükşehir Belediyesi binasında dün silahla öldürülen Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, bugün gözyaşları içinde defnedildi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı ise "Beni dolandırdı, alacağım vardı vermedi. Sinirlendim vurdum. Pişmanım, aklımda vurmak yoktu, sinirlenip vurdum." dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, dün makamında tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Mikail G. de Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olmuştu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adana'da dün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük için belediye binası önünde tören düzenlendi. Güdük'ün eşi Duygu, annesi Aysel, babası İsmail Güdük ile yakınları ve mesai arkadaşları törende üzüntü yaşadı. Aile üyelerinin ağıtları yürekleri dağladı. Baba İsmail, "Kalk oğlum, oğlun seni bekliyor. Ölüm sana yakışmıyor. Bırakın evladımın yüzünü öpeyim" diyerek ağlarken eşi Gizem, "Ben şimdi ne yapacağım" diyerek, oğlu Demir ise "Babam" diyerek ağladı.

"AKLIMDA VURMAK YOKTU, KORKUTACAKTIM"

Güdük'ü öldürdükten sonra Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olan Mikail G'nin de işlemleri tamamlandı. Şüpheli Mikail Güvenir emniyetteki ifadesinde, "Beni dolandırdı, alacağım vardı vermedi. Sinirlendim vurdum. Pişmanım, aklımda vurmak yoktu, sinirlenip vurdum. Öldürmek istemiyordum, korkutacaktım sadece” dediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk oldu.