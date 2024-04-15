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'Adana'da 830 Suriyeli öğretmen atandı' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 830 Suriyeli öğretmen atandı" iddiası ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bahse konu paylaşımlarda okullara öğretmen olarak atandığı iddia edilen kişiler, daha önce Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri, anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından karşılanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 830 Suriyeli öğretmen atandı" iddiası doğru değildir.

Bahse konu paylaşımlarda okullara öğretmen olarak atandığı iddia edilen kişiler, daha önce Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Söz konusu kişiler, eğitici eğitimi sürecinin ardından sınava girerek sertifika almaya hak kazanan kişiler arasından belirlenmiştir.

Eğiticiler, "Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi" kapsamında Suriyeli çocukların okula uyum sürecine destek olmak üzere sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda geçici süreyle görev almaktadırlar. 
 
Suriyeli gönüllü eğiticilerin, Bakanlık tarafından atamaları yapılarak öğretmen kadrosunda yer almaları mümkün değildir. Gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri, anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından karşılanmaktadır."

'Adana'da 830 Suriyeli öğretmen atandı' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi - 1. Resim

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