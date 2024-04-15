'Adana'da 830 Suriyeli öğretmen atandı' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 15 Nisan 2024 17:07 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 17:13 - Güncelleme:

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 830 Suriyeli öğretmen atandı" iddiası ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bahse konu paylaşımlarda okullara öğretmen olarak atandığı iddia edilen kişiler, daha önce Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri, anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından karşılanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.