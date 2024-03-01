Adana'da dehşet anları! Karakola pompalı tüfekle saldırı kameralarda

Adana Yüreğir'deki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanan kimse olmazken o anlar kameralara yansıdı. Öte yandan saldırgan tutuklandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mahallesi'nde bulunan Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'nde geçtiğimiz günlerde dehşete düşüren anlar yaşandı.

İddiaya göre, maskeli bir şahıs karakolun araçlar için kullanılan otomatik kapısı kapanırken içeri girip elindeki pompalı tüfekle havaya ve karakolun duvarlarına ateş etti. Karakoldaki polislerin de karşılık vermesi üzerine saldırgan kaçarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Ekiplerin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu saldırgan saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan, saldırıda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.