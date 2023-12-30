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    Karakolda polise kafa atıp kaçtı! O anlar kameralara böyle yansıdı

    İstanbul'un Başakşehir ilçesinde denetim sırasında yaralama ve tehdit suçlarından aranan E.A. gözaltına alındı. Karakola götürülen E.A.'nın, polise kafa atarak kaçmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Başakşehir'de polis ekiplerinin denetim yaptığı sırada şüphe üzerine GBT sorgusu yapılan şahı götürüldüğü polis karakolunda polise saldırarak kaçmaya çalıştı. Yaralama ve tehdit gibi çeşitli suçlardan aranan şüphelinin işlemleri sırasında polise kafa atarak kaçmaya çalıştığı o anlar güvenlik kameralarına yandısıdı. 

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine bir şahsı durdurdu.

    Durdurulan E.A. isimli şahsın “yaralama” ve “tehdit” suçlarından arandığı tespit edilince ekipler, gözaltına alarak emniyete getirdi. Şüpheli şahıs gerekli işlemler için polis merkezine getirildiğinde, polis merkezinde bulunan görevlilere hakaret ve sinkaflı kelimeler kullanarak önce masaya tekme attı ardından polislere saldırıp kaçmaya çalıştı. Şüpheli ekiplerce tekrar yakalanırken arbede esnasında 1 görevli memur yaralandı. Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında; hırsızlık, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza infaz Kurumu'na teslim edildi. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BaşakşehirPolis
    Haberler > Güncel > Karakolda polise kafa atıp kaçtı! O anlar kameralara böyle yansıdı
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