Karakol önünde taş ve sopalar havada uçuştu, bıçaklar çekildi

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Şubat 2024 18:59 - Güncelleme: 24 Şubat 2024 19:08 - Güncelleme:

Şanlıurfa, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup karakol önünde birbirine girdi. Taş ve sopaların kullanıldığı, bıçakların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli de gözaltına alındı.