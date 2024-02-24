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    • Haberler > Gündem > Karakol önünde taş ve sopalar havada uçuştu, bıçaklar çekildi

    Karakol önünde taş ve sopalar havada uçuştu, bıçaklar çekildi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Karakol önünde taş ve sopalar havada uçuştu, bıçaklar çekildi
    Şanlıurfa, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şanlıurfa'da, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup karakol önünde birbirine girdi. Taş ve sopaların kullanıldığı, bıçakların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

    Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup karakol önünde kavgaya tutuştu. 

    Taş ve sopaların havada uçuştuğu, bıçakların çekildiği olayda 2 kişi yaralandı. 

    Karakol önünde taş ve sopalar havada uçuştu, bıçaklar çekildi - 1. Resim

    Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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