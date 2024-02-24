Karakol önünde taş ve sopalar havada uçuştu, bıçaklar çekildi
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup karakol önünde birbirine girdi. Taş ve sopaların kullanıldığı, bıçakların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli de gözaltına alındı.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup karakol önünde kavgaya tutuştu.
Taş ve sopaların havada uçuştuğu, bıçakların çekildiği olayda 2 kişi yaralandı.
Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı