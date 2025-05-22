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Adliyede rüşvet skandalı! İcra müdür yardımcısı ve katip gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adliyede rüşvet skandalı! İcra müdür yardımcısı ve katip gözaltında
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ve icra katibi B.B., bir avukattan istediği rüşveti alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü.

İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatını hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Y.D. (27) ve icra katibi B.B.(26), avukat D.Ç.'den (30) 200 bin lira rüşvet istedi.

Avukat D.Ç.'nin durumu şikayet etmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kendisinden rüşvet istenildiği iddia edilen avukat, şüphelileri yakalatmak için istenilen 200 bin lirayı vereceğini söyledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Avukat D.Ç. ile şüphelilerden İcra Müdür Yardımcısı Y.D. dün akşam saatlerinde bir kafede buluştu. D.Ç. seri numaraları alınmış parayı Y.D.'ye teslim ettiği sırada harekete geçen ekipler şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan çalışmalar kapsamında katip B.B. de kısa süre sonra evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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